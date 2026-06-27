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منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم

جانب من تدريبات منتخب النشامى لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026
جانب من تدريبات منتخب النشامى لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026
 
السبت، 27-06-2026 01:21 م
الوكيل الإخباري-   أنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند الخامسة بتوقيت الأردن صباح الأحد على ستاد دالاس في أميركا، مع اختتام مشواره بنهائيات كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وأجرى المنتخب مرانه الأخير الجمعة على ملعب جامعة ساوثرن ميثوديست، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام.

وأكد سلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن مواجهة الغد تاريخية أمام بطل العالم، حيث تأتي بعد مباراتين قدم فيها النشامى مستوى مميز بأول مشاركة له في البطولة، مشيدا بما قدمه اللاعبون خلال المنافسات.

وأضاف، "نواجه منتخب الأرجنتين الذي يمتلك عناصر مميزة، ويعد من الفرق المرشحة لحصد اللقب.. نؤمن بقدراتنا وسنسعى جاهدين للظهور بمستوى فني جيد يليق بكرة القدم الأردنية".

من جانبه، بين اللاعب نور الروابدة أن مواجهة الأرجنتين قوية جدا، لكننا سنظهر بالشكل المطلوب، مؤكدا أن اللاعبون عازمون على الخروج من البطولة بنتيجة إيجابية مع اختتام المشاركة بهذا المحفل العالمي.

ووجه الروابدة شكره للجماهير الأردنية التي ساندت النشامى.. كنتم الداعم لنا خلال مسيرتنا بالتصفيات وفي مختلف البطولات، وأظهرتم الصورة الطيبة عن الأردن، فشكرا لكم على كل ما قدمتموه.

إلى ذلك، شهد الاجتماع الفني الذي عقد مساء الجمعة، استعراض كافة التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، حيث سيظهر النشامى باللون الأبيض والمنتخب الأرجنتيني باللون الأسود.

ويشارك منتخب النشامى بمنافسات كأس العالم 2026، لحساب المجموعة العاشرة، حيث تعثر في افتتاح مشواره بالمونديال أمام النمسا 1-3، قبل أن يخسر مواجهة الجزائر 1-2.
 
 


gnews

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