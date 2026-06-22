منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة الجزائر في كأس العالم

وأجرى المنتخب مرانه الأخير الأحد على ملعب سان خوزيه بارك، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام.
وأكد سلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن النشامى جاهزون لهذا اللقاء.. نستعد لمواجهة منتخب قوي ويمتلك عناصر مميزة، لكن ثقتي كبيرة باللاعبين الذي يدركون حجم المسؤولية الموكلة لهم، للظهور بالشكل الذي يلبي طموحات الجماهير الأردنية.
وأضاف، "مواجهة الجزائر حاسمة ومفصلية في مشوار التأهل، حيث سيدخل الفريقان اللقاء بشعار الفوز، وندرك تماما ما علينا فعله في هذه المباراة المهمة، وتحقيق نتيجة إيجابية.
بدوره، كشف اللاعب يزن العرب أن اللاعبين متحمسون للمواجهة وجاهزون بدنيا وفنيا.. سنقدم كل ما لدينا في مباراة الغد للخروج بنتيجة إيجابية، نمتلك الطموح والشغف لمواصلة مشوارنا لأبعد مكان بالبطولة، وأفراح الجماهير الأردنية تساندنا بالمحافل كافة.
إلى ذلك، شهد الاجتماع الفني الذي عقد مساء الأحد، استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية كافة للمباراة، حيث سيظهر النشامى باللون الأحمر والمنتخب الجزائري بالأبيض.
ويشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.
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