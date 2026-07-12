منتخب فرنسا يتعرض لضربة موجعة قبل مواجهة إسبانيا

الوكيل الإخباري- أثارت صحيفة "ليكيب" حالة من الخوف في أوساط جماهير منتخب فرنسا قبل 3 أيام عن المواجهة المرتقبة بشدة أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026.



ويلتقي المنتخبان اللذان يوصفان بأنهما الأكثر ترشيحا للتتويج باللقب على ملعب إيه تي أند تي في مدينة دالاس الثلاثاء 14 يوليو الجاري للعام الثالث تواليا في نصف النهائي بعد يورو 2024 ودوري الأمم الأوروبية 2025.

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وقالت "ليكيب": "لم يتدرب قلبا دفاع المنتخب الفرنسي دايوت أوباميكانو وويليام ساليبا، مع بقية الفريق يوم السبت قبل التوجه إلى دالاس لخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم، أصيب أوباميكانو بشكل مفاجئ بينما لا يزال ساليبا يعاني من بعض الأوجاع".

ووفقا للمصدر ذاته تم تعديل برنامج تدريب ساليبا منذ بداية البطولة للتعامل مع آلام الظهر التي يعاني منها، وهو يتدرب حاليا بأقل قدر من النسق، أما بالنسبة لأوباميكانو، فكان غيابه نتيجة إصابة في القدم.