منتخب فرنسا يتعرض لضربة موجعة قبل مواجهة إسبانيا

ويلتقي المنتخبان اللذان يوصفان بأنهما الأكثر ترشيحا للتتويج باللقب على ملعب إيه تي أند تي في مدينة دالاس الثلاثاء 14 يوليو الجاري للعام الثالث تواليا في نصف النهائي بعد يورو 2024 ودوري الأمم الأوروبية 2025.
وقالت "ليكيب": "لم يتدرب قلبا دفاع المنتخب الفرنسي دايوت أوباميكانو وويليام ساليبا، مع بقية الفريق يوم السبت قبل التوجه إلى دالاس لخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم، أصيب أوباميكانو بشكل مفاجئ بينما لا يزال ساليبا يعاني من بعض الأوجاع".
ويأمل مدرب فرنسا أن يستعيد دايوت أوباميكانو جاهزيته قبل مباراة إسبانيا في دالاس، في وقت يتدرب بقية الفريق بشكل طبيعي بمن في ذلك كيليان مبابي الذي غادر أرض الملعب أمام المغرب (2 ـ 0) في الدقائق العشر الأخيرة بعد إحساسه بآلام خفيفة.
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