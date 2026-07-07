مواجهتان تحسمان آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم 2026

06:37 م

الوكيل الإخباري- تُحسم مساء اليوم الثلاثاء، هوية آخر منتخبين متأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، مع إقامة مباراتي الأرجنتين ومصر، وسويسرا وكولومبيا، في ختام منافسات دور الـ16. اضافة اعلان





ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره المصري عند الساعة السابعة مساءً، فيما يواجه منتخب سويسرا نظيره الكولومبي عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لتحديد آخر بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.



فرنسا والمغرب



ويشهد الدور ربع النهائي مواجهة تجمع المنتخبين الفرنسي والمغربي مساء الخميس، في إعادة لمواجهة نصف نهائي كأس العالم 2022.



وبلغ المنتخب الفرنسي ربع النهائي بعد فوزه على باراغواي، فيما واصل المنتخب المغربي مشواره بإقصاء كندا، لتصبح كندا أول دولة مضيفة تغادر البطولة من دور الـ16.



ويتطلع المنتخب المغربي إلى بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية توالياً، فيما يسعى المنتخب الفرنسي، بطل العالم عامي 1998 و2018، بقيادة كيليان مبابي، إلى مواصلة مشواره نحو إحراز لقبه العالمي الثالث.



إسبانيا وبلجيكا



وفي مواجهة، أخرى ضمن الدور ربع النهائي، يلتقي المنتخب الإسباني نظيره البلجيكي، بعدما تأهلت إسبانيا على حساب البرتغال، في مباراة شهدت نهاية المسيرة الدولية لكريستيانو رونالدو (41 عاماً).



في المقابل، تأهل المنتخب البلجيكي بعد فوزه على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1، ليضرب موعداً مع المنتخب الإسباني.



النرويج وإنجلترا



كما يلتقي المنتخب النرويجي نظيره الإنجليزي الأحد المقبل، بعدما حققت النرويج مفاجأة بإقصاء البرازيل من دور الـ16.



وشهدت المباراة تألق إرلينغ هالاند، فيما أعلن نيمار، عقب خروج منتخب بلاده، اعتزاله اللعب الدولي.



وباكتمال مباريات الثلاثاء، تكتمل مواجهات الدور ربع النهائي، لتدخل البطولة مراحلها الحاسمة، إذ تفصل المنتخبات المتأهلة ثلاث مباريات عن التتويج بلقب كأس العالم 2026.









