مونديال 2026: إيران تعتزم تقديم شكوى لدى فيفا بسبب القيود التي تُفرض عليها

وسبق أن أبدى المنتخب الإيراني استياءه من رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لبعض أفراد الجهاز المساند للفريق للمشاركة في البطولة، وهو يشتكي الآن من أنه لن يُسمح له بالوصول إلى لوس أنجليس "إلا قبل يوم واحد من المباراة"، بدلا من يومين كما هو معتاد.
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