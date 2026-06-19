مونديال 2026: إيران تعتزم تقديم شكوى لدى فيفا بسبب القيود التي تُفرض عليها

الوكيل الإخباري- أعلن مسؤول في المنتخب الإيراني أن اتحاد بلاده لكرة القدم سيتقدم بشكوى لدى نظيره الدولي (فيفا) بسبب "القيود" المفروضة على فريقه خلال كأس العالم والتي تمنعه، بحسب قوله، من الاستعداد لمباراته أمام بلجيكا بأريحية.

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