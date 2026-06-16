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مونديال 2026: البرتغال تبدأ محاولة جديدة للقب

مونديال 2026: البرتغال تبدأ محاولة جديدة للقب وقمة واعدة بين إنكلترا وكرواتيا
مونديال 2026: البرتغال تبدأ محاولة جديدة للقب
 
الثلاثاء، 16-06-2026 12:03 م

الوكيل الإخباري-   تستهل البرتغال محاولة جديدة للفوز أخيرا بلقب كأس العالم لكرة القدم، عندما تواجه الأربعاء في هيوستن جمهورية الكونغو الديمقراطية في أول ظهور للأخيرة في العرس العالمي منذ 52 عاما ضمن منافسات المجموعة 11، فيما تلتقي إنكلترا مع كرواتيا في قمة واعدة ضمن المجموعة 12.

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تعدّ البرتغال كالعادة بين أبرز المرشحين للذهاب بعيدا، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى ترسانتها ونتائجها اللافتة حيث خسرت مرة واحدة فقط من آخر 13 مباراة (10 انتصارات، تعادلان)، كما أنهت استعداداتها للنهائيات بفوز كبير على أرمينيا 9-1 في التصفيات.


لكن نقل هذا التألق إلى الساحة العالمية يظل تحديا، إذ لم تبلغ البرتغال نصف النهائي سوى مرة واحدة منذ 1966، وغالبا ما كلفتها بداياتها المتعثرة الكثير في النسخ الأخيرة، حيث لم تحقق سوى فوز واحد في آخر أربع مباريات افتتاحية في المونديال (تعادلان وخسارة).


وعلى غرار غريمه قائد الارجنتين ليونيل ميسي، يشارك كريستيانو رونالدو الذي لا يكلّ ولا يمل، للمرة الأخيرة في العرس العالمي بالنظر إلى عمره (41 عاما).

 
 


gnews

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