مونديال 2026: غياب نيمار عن مواجهة هايتي

وكان الهداف التاريخي للسيليساو (79 هدفا) تدرب لأول مرة أمس الأربعاء في الملعب مع زملائه، بعد تعرضه قبل شهر لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى مع ناديه سانتوس.
وكان المدرب الإيطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي أعرب الأسبوع الماضي عن ثقته بجاهزية لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي سابقا لمواجهة هايتي في فيلادلفيا.
لكن أنشيلوتي وجهازه الفني لا يرغبان بالتعجيل بعودته تفاديا لأي انتكاسة قد تؤثر لاحقا على مشاركة نيمار في الأدوار الحاسمة، بحسب ما أوردته الصحافة البرازيلية.
وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان أرسله إلى الصحفيين أن نيمار البالغ 34 عاما والذي لم يدافع عن ألوان منتخب بلاده منذ تشرين الأول 2023 "سيبقى في نيوجيرزي للاستفادة إلى أقصى حد من المرحلة النهائية من عملية تعافيه".
وستسعى البرازيل إلى تحسين صورتها أمام هايتي، المنتخب الأضعف على الورق في المجموعة، بعد تعادل باهت أمام المغرب 1-1 في الافتتاح السبت الماضي في إيست راذرفورد، بضواحي نيويورك.
-
أخبار متعلقة
-
مواجهات نارية وحسابات معقدة في الجولة الثانية من مونديال 2026
-
"النشامى" يباشر تدريباته في بورتلاند استعداداً لمواجهة الجزائر
-
هذا ما فعله منتخب النشامى بعد مواجهته أمام النمسا - صور
-
ماذا قالت "نيويورك تايمز" عن أداء "النشامى" وعلي علوان ؟
-
البرغوث الأرجنتيني يتصدر هدافي مونديال العالم 2026 بثلاثة أهداف
-
بالثلاثة .. كولومبيا تهزم أوزبكستان وتتصدر مجموعتها في مونديال 2026
-
"استراحات الترطيب" تثير استياء المشجعين في كأس العالم
-
غانا تخطف فوزاً قاتلاً أمام بنما في مونديال 2026