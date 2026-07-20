مونديال 2026: نجم فرنسا مبابي يحرز الحذاء الذهبي

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الوكيل الإخباري- أحرز الفرنسي كيليان مبابي لقب هداف مونديال 2026 في كرة القدم، بعد تسجيله 10 أهداف مع منتخب بلاده الذي حل رابعا، بفارق هدفين عن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أخفق في هز الشباك خلال الخسارة في المباراة النهائية أمام إسبانيا (0-1 بعد التمديد) الأحد في نيوجيرزي. اضافة اعلان





وهذه المرة الثانية تواليا، يحرز مبابي (27 عاما) اللقب، بعد 2022 عندما سجل 8 أهداف مقابل 7 لميسي البالغ راهنا 39 عاما.



ويملك الفرنسي الرقم القياسي في عدد الأهداف في تاريخ كأس العالم، مع 22 هدفا، مقابل 21 لميسي أيضا.



- 10 أهداف -

كيليان مبابي (فرنسا)

- 8 أهداف -

ليونيل ميسي (الأرجنتين)

- 7 أهداف -

جود بيلينغهام (إنكلترا)، إرلينغ هالاند (النروج)

- 6 أهداف -

عثمان ديمبيليه (فرنسا)، هاري كاين (إنكلترا)

- 5 أهداف -

ميكل أويارسابال (إسبانيا)

- 4 أهداف -

فينيسيوس جونيور (البرازيل)، إسماعيلا سار (السنغال)، خوليان كينيونيس (المكسيك)

- 3 أهداف -

جوناثان ديفيد (كندا)، دينيز أونداف، كاي هافيرتس (ألمانيا)، يوهان مانزامبي (سويسرا)، ماتيوس كونيا (البرازيل)، اسماعيل صيباري (المغرب)، براين بروبي، كودي خاكبو (هولندا)، إيلايجا جاست (نيوزيلندا)، يوان ويسا (الكونغو الديموقراطية)، فولارين بالوغون (الولايات المتحدة)، كريستيانو رونالدو (البرتغال)، راوول خيمينيس (المكسيك)، روميلو لوكاكو، شارل دي كيتلار (بلجيكا)، لاوتارو مارتينيس (الأرجنتين)، بوكايو ساكا (إنكلترا)، برادلي باركولا (فرنسا)



- هدفان -



ياسين عياري، أنتوني إيلانغا (السويد)، روبن فارغاس، بريل إيمبولو، دان ندويي (سويسرا)، كايل لارين (كندا)، كريسنسيو سامرفيل (هولندا)، دايتشي كامادا، أياسي أويدا (اليابان)، ماكسي أراوخو (الأوروغواي)، باب غي، حبيب ديارا (السنغال)، دانييل مونيوس (كولومبيا)، إرمين مهميتش (البوسنة والهرسك)، نيكولا بيبيه، أماد ديالو (ساحل العاج)، لياندرو تروسار، يوري تيليمانس (بلجيكا)، رامين رضائيان (إيران)، رياض محرز (الجزائر)، ماركو أرناوتوفيتش (النمسا)، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (مصر)، عز الدين أوناحي، سفيان رحيمي (المغرب)، مالك تيلمان (الولايات المتحدة)، ميكل ميرينو، بيدرو بورّو (إسبانيا)، إنسو فرنانديس (الأرجنتين)

- هدف واحد -

لويس رومو، ماتيو تشافيس، ألفارو فيدالغو (المكسيك)، لاديسلاف كريتشي، ميخال ساديليك (تشيكيا)، هوانغ إن-بيوم، أوه هيون-غيو (كوريا الجنوبية)، يوفو لوكيتش، كريم علايبيغوفيتش (البوسنة والهرسك)، نايثن صليبا، بروميس ديفيد، ستيفن أوستاكيو (كندا)، ماوريسيو، ماتياس غالارسا، خوليو إنسيسو (الباراغواي)، جيوفاني رينا، أليكس فريمان، أوستن تراستي، سيباستيان بيرهالتر (الولايات المتحدة)، غرانيت تشاك (سويسرا)، جون ماكغين (اسكتلندا)، نستوري إيرانكوندا، كونور ميتكالف (أستراليا)، فيليكس نميتشا، نيكو شلوتربيك، جمال موسيالا، ناثانييل براون، لوروا سانيه (ألمانيا)، ليفانو كومينينسيا (كوراساو)، فيرجيل فان دايك، يان بول فان هيكه (هولندا)، كيتو ناكامورا، جونيا إيتو، دايزن مايدا، كايشو سانو (اليابان)، فرانك كيسييه (ساحل العاج)، ألكسندر إيزاك، فيكتور يوكيريس، ماتياس سفانبيرغ (السويد)، عمر الرقيق، حازم المستوري (تونس) محمد صلاح، محمود حسن "تريزيغيه"، محمود صابر، ياسر إبراهيم (مصر)، عبدالإله العمري (السعودية)، أغوستين كانوبيو (الأوروغواي)، محمد محبي (إيران)، ديزيريه دويه (فرنسا)، إبراهيم مباي، إيليمان ندياي (السنغال)، ليو أوستيغارد، ماركوس هولمغرين بيدرسن، ثيلو آسغارد، أنتونيو نوسا، أندرياس شييلدروب (النروج)، أيمن حسين (العراق)، رومانو شميد، مارسيل سابيتزر، ساشا كالايدجيتش (النمسا)، علي علوان، نزار الرشدان، موسى التعمري (الأردن)، جواو نيفيش، نونو منديش، رافايل لياو، غونسالو راموش (البرتغال)، فيستون ماييلي، براين سيبينغا (الكونغو الديموقراطية)، ماركوس راشفورد، أنتوني غوردون، ديكلان رايس، إزري كونسا (إنكلترا)، مارتن باتورينا، بيتار موسا، أنتي بوديمير، بيتار سوتشيتش، نيكو فلاشيتش، إيفان بيريشيتش (كرواتيا)، كايليب ييرينكي، ديريك لوكاسن (غانا)، لويس دياس، خامينتون كامباس، جون أرياس (كولومبيا)، عبوسبيك فايزوللاييف، إلدور شومورودوف (أوزبكستان)، تيبوهو موكوينا، ثابيلو ماسيكو (جنوب إفريقيا)، لامين جمال، أليكس بايينا، فابيان رويس، فيران توريس (إسبانيا)، كيفن بينا، هيليو فاريلا، ديروي دوارتي، سيدني كابرال (الرأس الأخضر)، فين سورمان (نيوزيلندا)، نذير بن بوعلي، أمين غويري، رفيق بلغالي (الجزائر)، حسن الهيدوس (قطر)، أشرف حكيمي، ياسين جسيم، عيسى ديوب (المغرب)، ويلسون إيسيدور (هايتي)، نيلسون أنغولو، غونسالو بلاتا (الإكوادور)، أردا غولر، أوركون كوكجو، كان أيهان (تركيا)، كيفن دي بروين، أليكسي سالماكرس، هانس فاناكن (بلجيكا)، جيوفاني لو سيلسو، ليساندرو مارتينيس، كريستيان روميرو، أليكسيس ماك أليستر، خوليان ألفاريس (الأرجنتين)، كازيميرو، غابريال مارتينيلي، نيمار (البرازيل)



- هدف عكسي -



الباراغوياني داميان بوباديّا (في مباراة الولايات المتحدة)، السويسري ميرو موهايم (في مباراة قطر)، المصري محمد هاني (في مباراة بلجيكا)، العراقي أيمن حسين (في مباراة النروج)، الأردني يزن العرب (في مباراة النمسا)، القطري محمد مناعي (في مباراة كندا)، القطري محمود أبو ندى (في مباراة البوسنة والهرسك)، الأسترالي كاميرون بورغيس (في مباراة الولايات المتحدة)، السعودي حسان التمبكتي (في مباراة إسبانيا)، الأوزبكستاني عبدالواحد نعمتوف (في مباراة البرتغال)، المغربي ياسين بونو (في مباراة هايتي)، التونسي إلياس السخيري (في مباراة هولندا)، المصري محمد هاني (في مباراة أستراليا)، ديني بورغيس من الرأس الأخضر (في مباراة الأرجنتين)



وتُمنح جائزة الحذاء الذهبي لمن يسجّل أكبر عدد من الأهداف. بحال تعادل لاعبَين أو أكثر، تُمنح الجائزة لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. بحال استمرار التعادل، يحرز الجائزة اللاعب الذي خاض أقل عدد من الدقائق.









