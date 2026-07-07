ميسي في مواجهة صلاح ورفاقه اليوم في لقاء مونديالي تاريخي

03:40 م

الوكيل الإخباري- يستعد المنتخبان المصري بقيادة محمد صلاح، والأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، الثلاثاء، لخوض مواجهة حاسمة في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. اضافة اعلان





وحسم المدربان الأرجنتيني ليونيل سكالوني، والمصري حسام حسن تشكيلتيهما الأساسيتين للمواجهة المنتظرة، إذ سيُجري الأول 3 تغييرات عن المباراة السابقة، فيما سيعتمد الثاني على تشكيلة هجومية بقيادة محمد صلاح.



وفي خط الهجوم، سيحل جوليان ألفاريز محل لاوتارو مارتينيز، الذي بدأ المباريات الأربع الأولى، لكنه لم يقدم أداء جيدا في دور الـ32، وهذه المرة سيحظى ابن قرطبة، العائد من إصابة في الكاحل الأيسر أبعدته عن الأدوار الأولى، بفرصة المشاركة.



أما التغيير الثالث فسيكون في خط الوسط نظرا لغياب التناغم الذي ظهر جليا أمام الرأس الأخضر، حيث قدّم لياندرو باريديس أداء مميزا بعد دخوله كبديل، وسيشارك أساسيا هذه المرة، ما سيُغيّر هيكلية خط الوسط، حيث سيُستبعد تياجو ألمادا من التشكيلة الأساسية.



وبهذا، سينتقل لاعب بوكا جونيورز إلى مركز خط الوسط، وهو المركز الذي كان يشغله سابقًا أليكسيس ماك أليستر، الذي سيُتاح له الآن اللعب إلى جانب إنزو فرنانديز في تشكيلة أكثر توازنا.



وستكون التشكيلة الأساسية المتوقعة للمنتخب الأرجنتيني كالتالي:



حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز



الدفاع: ناهويل مولينا، وكريستيان روميرو، وليساندرو مارتينيز، وتاغليافيكو



الوسط: رودريجو دي بول، وأليكسيس ماك أليستر، وإنزو فرنانديز، ولياندرو باريديس



الهجوم: ليونيل ميسي، وجوليان ألفاريز



على الجانب الآخر، وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، سيعتمد على تشكيلة هجومية تعتمد على السرعة والمهارات الفردية لمواجهة الأرجنتين.



وقرر المدرب المصري إدخال هيثم حسن من بداية المواجهة بعدما قدم أداء رائعا أمام أستراليا في دور الـ32، وسيكون وجوده على حساب عمر مرموش، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه منذ بداية البطولة.



وستشهد التشكيلة عودة مهند لاشين بعد إيقافه أمام أستراليا، فيما يعود رامي ربيعة لمقاعد البدلاء، ويلعب حمدي فتحي إلى جوار ياسر إبراهيم في الدفاع.



وستضم التشكيلة المصرية المتوقعة:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير



الدفاع: ياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد هاني، وكريم حافظ



الوسط: مهند لاشين، ومروان عطية، وإمام عاشور



الهجوم: زيكو، وهيثم حسن، ومحمد صلاح





