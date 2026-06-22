ميسي ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بـ17 هدفا

وجاء الهدف التاريخي السابع عشر لميسي في مرمى المنتخب النمساوي، خلال مباراة الأرجنتين والنمسا التي أقيمت الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026.
وبات قائد المنتخب الأرجنتيني الهداف التاريخي الأول للمونديال، معززا سجله الاستثنائي في البطولة التي يشارك فيها للمرة السادسة، ومواصلاً تحطيم الأرقام القياسية في أكبر حدث كروي عالمي.
ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ:
1. ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 17 هدفا.
2. ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) – 16 هدفا.
3. رونالدو نازاريو (البرازيل) – 15 هدفا.
4. غيرد مولر (ألمانيا) – 14 هدفا.
5. كيليان مبابي (فرنسا) – 14 هدفا.
6. جوست فونتين (فرنسا) – 13 هدفا.
7. بيليه (البرازيل) – 12 هدفا.
8. ساندور كوتشيس (هنغاريا) – 11 هدفا.
9. يورغن كلينسمان (ألمانيا) – 11 هدفا.
10. هيلموت راهن (ألمانيا) – 10 أهداف.
11. غابرييل باتيستوتا (الأرجنتين) – 10 أهداف.
12. غاري لينيكر (إنجلترا) – 10 أهداف.
13. تيوفيلو كوبيلاس (بيرو) – 10 أهداف.
14. توماس مولر (ألمانيا) – 10 أهداف.
15. غجيغوش لاتو (بولندا) – 10 أهداف.
-
أخبار متعلقة
-
منتخب الجزائر يتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الأردن
-
تنويه حول عرض مباراة النشامى والجزائر
-
المصري زيكو يغتنم فرصته في كأس العالم على حساب إجازته الصيفية
-
"السيسي" يهنئ منتخب مصر بالفوز التاريخي على نيوزيلندا
-
منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة الجزائر في كأس العالم
-
ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل لدور الـ 32 في مونديال 2026 ؟
-
لماذا حصل منتخب مصر على 6 تبديلات أمام نيوزيلندا ؟
-
ولي العهد يجري اتصالاً مرئياً مع "النشامى" وينقل لهم تحيات جلالة الملك