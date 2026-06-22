ميسي ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بـ17 هدفا

الوكيل الإخباري- انفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه والبالغ 16 هدفا.

اضافة اعلان



وجاء الهدف التاريخي السابع عشر لميسي في مرمى المنتخب النمساوي، خلال مباراة الأرجنتين والنمسا التي أقيمت الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026.



وبات قائد المنتخب الأرجنتيني الهداف التاريخي الأول للمونديال، معززا سجله الاستثنائي في البطولة التي يشارك فيها للمرة السادسة، ومواصلاً تحطيم الأرقام القياسية في أكبر حدث كروي عالمي.

ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ: