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ميسي يوجه رسالة مؤثرة قبل نهائي كأس العالم

ميسي يوجه رسالة مؤثرة قبل نهائي كأس العالم
ارشيفية
 
الأحد، 19-07-2026 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   وجّه قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، رسالة مؤثرة إلى بعثة "التانغو" قبل المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا، المقررة اليوم الأحد، في نهائي كأس العالم 2026، مشدداً على أن ما حققه المنتخب خلال البطولة سيظل علامة فارقة في تاريخ كرة القدم.اضافة اعلان


وقبل خوضه النهائي الثاني توالياً في كأس العالم، حرص ميسي على دعم زملائه برسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عبّر فيها عن اعتزازه بالرحلة التي خاضها مع المنتخب، مؤكداً أن قيمة التجربة لا تقتصر على الألقاب، بل تمتد إلى اللحظات التي جمعت اللاعبين داخل وخارج الملعب.

وقال النجم الأرجنتيني: "أجمل ما عشته خلال هذه السنوات لم يكن الفوز بالبطولات فقط، وإنما الرحلة التي خضناها معاً، والتحديات التي تجاوزناها، واللحظات التي تقاسمناها كفريق واحد".

كما وجّه ميسي الشكر إلى زملائه وأفراد الجهاز الفني وجميع العاملين مع المنتخب، مثنياً على الجهود التي بُذلت للحفاظ على روح الأسرة داخل الفريق، والتي كانت أحد أبرز أسباب النجاح.

وفي ختام رسالته، أكد قائد الأرجنتين أن المنتخب حقق إنجازاً سيبقى راسخاً في ذاكرة جماهير كرة القدم، بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، قائلاً: "مهما كانت نتيجة الغد، فإن هذه المجموعة صنعت تاريخاً لن يُنسى، ولن يتمكن أحد من محوه. هيا يا أرجنتين".
 
 


gnews

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