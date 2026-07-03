ناغلسمان يرحل عن تدريب ألمانيا عقب الخروج من كأس العالم

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الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الجمعة، أنه طُلب من مدرب المنتخب الوطني يوليان ناغلسمان الاستقالة عقب الخروج المبكر من كأس العالم، وقال إن المدرب (38 عاما) وافق على ترك منصبه عقب محادثات مع كبار مسؤولي كرة القدم في البلاد. اضافة اعلان





وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني للعبة في بيان "يتقدم الاتحاد الألماني لكرة القدم بخالص الشكر إلى يوليان ناغلسمان على عمله منذ أيلول 2023.



"يتميز ناغلسمان بالتزامه العالي وطموحه الاستثنائي. كما أنه شخص مسؤول للغاية وصادق، ونحن جميعا نقدره".





