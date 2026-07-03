ناغلسمان يرحل عن تدريب ألمانيا عقب الخروج من كأس العالم

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني للعبة في بيان "يتقدم الاتحاد الألماني لكرة القدم بخالص الشكر إلى يوليان ناغلسمان على عمله منذ أيلول 2023.
"يتميز ناغلسمان بالتزامه العالي وطموحه الاستثنائي. كما أنه شخص مسؤول للغاية وصادق، ونحن جميعا نقدره".
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