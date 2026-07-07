الثلاثاء 2026-07-07 03:08 ص

نجل رونالدو يواسي والده بعد آخر رقصة في كأس العالم برسالة لا تُنسى

نجل رونالدو يواسي والده بعد آخر رقصة في كأس العالم برسالة لا تُنسى
نجل رونالدو يواسي والده بعد آخر رقصة في كأس العالم برسالة لا تُنسى
 
الثلاثاء، 07-07-2026 02:46 ص
الوكيل الإخباري-   في لفتة عاطفية مؤثرة، وجّه كريستيانو رونالدو جونيور رسالة دعم ومساندة إلى والده عقب خروج منتخب البرتغال من منافسات كأس العالم، في البطولة التي يُعتقد أنها ستكون المشاركة المونديالية الأخيرة لقائد المنتخب البرتغالي.اضافة اعلان


ونشر نجل رونالدو عبر حسابه رسالة مؤثرة قال فيها:

"اليوم يؤلم، لكن هزيمة لن تحدد أبدًا من أنت. شكرًا لك لأنك تلهمني كل يوم بقوتك وتفانيك وعشقك لكرة القدم".

وأضاف:

"بالنسبة لي، ستظل دائمًا الأعظم على الإطلاق. أحبك ".

وحظيت كلمات نجل النجم البرتغالي بتفاعل واسع من الجماهير، التي اعتبرت الرسالة لحظة إنسانية مؤثرة تلخص العلاقة بين الأب وابنه، وتؤكد مكانة رونالدو الكبيرة في عالم كرة القدم، بعيدًا عن نتيجة مباراة أو نهاية مشوار في بطولة كبرى.
 
 


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