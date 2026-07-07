نجل رونالدو يواسي والده بعد آخر رقصة في كأس العالم برسالة لا تُنسى

ونشر نجل رونالدو عبر حسابه رسالة مؤثرة قال فيها:
"اليوم يؤلم، لكن هزيمة لن تحدد أبدًا من أنت. شكرًا لك لأنك تلهمني كل يوم بقوتك وتفانيك وعشقك لكرة القدم".
وأضاف:
"بالنسبة لي، ستظل دائمًا الأعظم على الإطلاق. أحبك ".
وحظيت كلمات نجل النجم البرتغالي بتفاعل واسع من الجماهير، التي اعتبرت الرسالة لحظة إنسانية مؤثرة تلخص العلاقة بين الأب وابنه، وتؤكد مكانة رونالدو الكبيرة في عالم كرة القدم، بعيدًا عن نتيجة مباراة أو نهاية مشوار في بطولة كبرى.
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