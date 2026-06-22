نجم المغرب يصدم الجماهير: لأن الحياة قصيرة سأعتزل وأحفظ القرآن

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الوكيل الإخباري- "قد أقرر الاعتزال .. الحياة قصيرة » ؛ بهذه الكلمات فاجأ نصير مزراوي، نجم منتخب المغرب ومانشستر يونايتد، وسائل الإعلام العربية والعالمية برغبته في اعتزال كرة القدم من أجل حلم يراوده منذ 3 سنوات، وذلك عقب الأداء المتميز الذي قدمه خلال مواجهة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026، والمقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. اضافة اعلان





وفي الوقت الذي تتهافت فيه وسائل الإعلام والصحفيون للحصول على تعليق من النجم المغربي نصير مزراوي، مدافع مانشستر يونايتد، عن أدائه الرائع خلال مواجهة المغرب واسكتلندا في المونديال، فجر النجم صاحب الـ28 عاماً مفاجأة مدوية برغبته في اعتزال كرة القدم من أجل حلم يراوده منذ 3 سنوات.



وبينما يتطلع كل لاعب كرة قدم نحو الحصول على عقد يؤمّن مستقبله واللعب في أكبر الأندية الأوروبية لمعانقة المجد، كان النجم المغربي مزراوي يقف على جانب يغمره السكون والزهد باحثاً عن مجد آخر لا تصنعه النجومية والشهرة ولا عدسات الكاميرات.



وعقب نهاية مباراة المغرب الأخيرة في مونديال 2026، وأمام وسائل الإعلام العالمية التي كانت تنتظر حديثاً كروياً، تحدث النجم المغربي عن حلمه باعتزال كرة القدم من أجل حفظ القرآن الكريم، في تصريحات أعادت إلى الأذهان قصة بدأت منذ 3 سنوات، لتثبت أن أضواء "أولد ترافورد" وبريق المونديال لم يغيرا قلبه.



وبملامح هادئة ونبرة صادقة، ألمح نصير مزراوي إلى إمكانية اتخاذ قرار بالاعتزال المبكر عقب نهاية النسخة الحالية من كأس العالم، وقال المدافع المغربي، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "قد أقرر الاعتزال بعد كأس العالم. الحياة قصيرة. أريد حفظ القرآن الكريم وأن أصبح إماماً في أحد المساجد يوماً ما".



تصريحات نصير مزراوي لم تكن مجرد حديث إعلامي عابر، بل هي امتداد لعهد قديم اتخذه النجم المغربي صرّح به علناً لأول مرة في مارس 2023، عقب الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب في مونديال قطر 2022.



وعندما كان نصير مزراوي لاعباً في صفوف بايرن ميونخ الألماني، فاجأ الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي بتلاوة خاشعة لـ"سورة الضحى"، وتحدث حينها بشعوره بـ"الخجل" من نفسه.



وتحدث مزراوي وقتها أنه كان يمتلك كل شيء، ولكنه يشعر بالخجل عندما وجد نفسه لا يحفظ سوى بعض السور القصيرة أثناء صلاته، ومنذ تلك اللحظة قرر الاستعانة بشيخ خاص يُدعى "أيوب"، ليبدأ رحلة حفظ كتاب الله وتجويده بين الحصص التدريبية والمباريات الرسمية.



وصرح النجم المغربي وقتها: "أثناء صلاتي، أقرأ فقط بعض السور وحينها أشعر بالخجل من ذلك، وهنا اتخذت خطوة حفظ القرآن، هدفي إن شاء الله هو أن أصبح حافظاً للقرآن، وبعد ذلك فهم القرآن، وجعله في حياتي، وأريد أيضاً أن أشارك هذه المعرفة مع الأشخاص المقربين مني، وفي نهاية الأمر أريد أن أصبح إماماً".



الآن، وفي عام 2026، يثبت مدافع مانشستر يونايتد أن العهد الذي قطعه على نفسه لم يمت في مانشستر، وأن طموحه الديني يكبر بالتوازي مع تصاعد نجوميته في الملاعب.



والملهم في قصة نصير مزراوي، والتي جعلته يتصدر "التريند" العربي والعالمي، هو توقيتها، فاللاعب ما زال يفكر في ترك حلم أي لاعب كرة قدم وبريق كأس العالم من أجل غايته الأسمى في حفظ القرآن الكريم.



وسواء قرر مزراوي تعليق حذائه فوراً عقب المونديال الحالي وتوديع المستطيل الأخضر، أو اختار استكمال عقده مع مانشستر يونايتد لسنوات أخرى، فإنه قد حجز لنفسه مكانة استثنائية في قلوب الجماهير العربية والإسلامية.





