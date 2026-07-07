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نجم المنتخب المصري: العالم بأسره شاهد ما جرى في لقاء الأرجنتين

نجم المنتخب المصري: العالم بأسره شاهد ما جرى في لقاء الأرجنتين
نجم المنتخب المصري: العالم بأسره شاهد ما جرى في لقاء الأرجنتين
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:21 م
الوكيل الإخباري-   ألمح نجم المنتخب المصري مصطفى "زيكو" إلى الجدل التحكيمي الذي رافق مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حدث في المباراة كان واضحًا أمام الجميع.اضافة اعلان


وقال زيكو، في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "العالم بأسره شاهد ما جرى في مواجهة الأرجنتين، وعملنا مباراة كبيرة."

وأضاف: "في الشوط الثاني حصلت أشياء غريبة في اللقاء، وكانت واضحة وضوح الشمس."

وجاءت تصريحات زيكو بعد المباراة التي انتهت بخسارة المنتخب المصري بنتيجة (3-2)، في مواجهة شهدت عدة قرارات تحكيمية أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير والمحللين.

وكان الحكم الدولي السابق حسن مرشود قد أكد، في تصريحات سابقة، أن الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني سبقه، بحسب تقييمه، ركلة جزاء واضحة لصالح المنتخب المصري بعد تعرض محمد صلاح لعرقلة داخل منطقة الجزاء، معتبرًا أن حكم المباراة كان مطالبًا باللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة الحالة.

وأشار مرشود أيضًا إلى أن الحكم استعان بتقنية الفيديو لإلغاء هدف للمنتخب المصري، بينما لم يُراجع اللقطة التي شهدت التدخل على صلاح، وهو ما أثار المزيد من علامات الاستفهام حول القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وتُعد تصريحات مصطفى زيكو أحدث رد فعل من داخل المنتخب المصري، في ظل استمرار الجدل بشأن الحالات التحكيمية التي صاحبت اللقاء، والتي يرى عدد من المحللين أنها كان لها تأثير في مجريات المباراة ونتيجتها.
 
 


gnews

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