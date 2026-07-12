نجم فرنسا يشعل الأجواء ويرد على لامين يامال بعد تصريحاته المثيرة

10:43 م

الوكيل الإخباري- المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، على تصريحات لاعب برشلونة لامين يامال، التي قال فيها إن فرنسا عليها أن تخشى مواجهة إسبانيا، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، مساء الثلاثاء. اضافة اعلان





وكان يامال قد قال: "فرنسا يجب أن تخافنا، لقد نجحنا في إقصائهم مرتين".



ورد كوناتي، في تصريحات للصحفيين، السبت، قائلًا: "فليقل ما يشاء. لسنا خائفين، ولا يجب أن نخشى أحدًا، بل علينا أن نتسم بالتواضع وألا نقع في الفخ، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة".



وأضاف: "تركيزنا منصبٌّ على المباراة، وليس على الضجة المثارة حولها. وبصراحة، لا نلتفت إلى ما يُقال، بل نحاول الاستعداد بأفضل شكل ممكن، وفي النهاية سنرى من سيحقق الفوز".



وعن أبرز مفاتيح خطورة المنتخب الإسباني، أوضح كوناتي: "لا نركز على إيقاف يامال فقط، بل إن إسبانيا فريق استثنائي يضم مجموعة من المواهب الفردية، لذا لا نركز على لاعب واحد فقط، لأن الفريق بأكمله بإمكانه تشكيل الخطورة".



وسلط المدافع الفرنسي الضوء على الأداء الجماعي لمنتخب إسبانيا في جميع الخطوط، قائلًا: "أسلوبهم الهجومي مميز واستثنائي للغاية".



وختم تصريحاته بالقول: "لكننا بحاجة إلى جهد جماعي في جميع خطوطنا، وحتى حارس المرمى مانيان، لأن ما يقدمه منتخب إسبانيا أداءٌ استثنائي ومذهل".



وسبق أن تفوق منتخب إسبانيا على فرنسا بالفوز (2-1) في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، قبل أن يتوج باللقب لاحقًا على حساب إنجلترا.



وكرر المنتخب الإسباني تفوقه بالفوز (5-4) على فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، لكنه خسر اللقب في النهاية أمام البرتغال بركلات الترجيح.





