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نهائي العالم .. إسبانيا تتسيد الشوط الأول أمام الأرجنتين دون أهداف

نهائي العالم .. إسبانيا تتسيد الشوط الأول أمام الأرجنتين دون أهداف
نهائي العالم .. إسبانيا تتسيد الشوط الأول أمام الأرجنتين دون أهداف
 
الأحد، 19-07-2026 10:58 م
الوكيل الإخباري-   فرض المنتخب الإسباني أفضليته الواضحة على نظيره الأرجنتيني خلال مجريات الشوط الأول من المباراة، دون أن ينجح أي من المنتخبين في هز الشباك، لتبقى النتيجة متعادلة 0-0.اضافة اعلان


وأظهرت إحصائيات الشوط الأول سيطرة إسبانية كبيرة على مجريات اللعب، بعدما استحوذ "الماتادور" على الكرة بنسبة 64% مقابل 36% للأرجنتين، كما تفوق بفارق شاسع في عدد التمريرات بواقع 337 تمريرة مقابل 185، مع دقة تمرير بلغت 90% لإسبانيا مقابل 83% للأرجنتين.

وعلى مستوى الخطورة الهجومية، سدد المنتخب الإسباني 3 تسديدات، بينها واحدة على المرمى، في حين لم يسجل المنتخب الأرجنتيني أي تسديدة خلال الشوط الأول.

كما ارتكب لاعبو إسبانيا 7 أخطاء مقابل 8 للأرجنتين، مع حصول المنتخب الإسباني على بطاقتين صفراوين دون بطاقات حمراء، مقابل بطاقة صفراء واحدة للأرجنتين، فيما احتسب الحكم ركلتين ركنيتين لإسبانيا مقابل ركلة واحدة للأرجنتين.

ورغم التفوق الإسباني الواضح في معظم أرقام الشوط الأول، عجز "الماتادور" عن ترجمة سيطرته إلى أهداف، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي، وتبقى المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.
 
 


gnews

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