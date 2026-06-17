نهاية المباراة بانتصار النمسا بثلاثة أهداف لهدف على النشامى

07:47 ص

الوكيل الإخباري- انتهى لقاء النشامى الأول في المونديال بخسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف . اضافة اعلان





هاردلك للنشامى وبالتوفيق في المباريات القادمة .





