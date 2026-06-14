نوير يدخل نادي الخمسة الكبار في كأس العالم ويكسر رقمًا صمد 26 عامًا

الوكيل الإخباري- دخل مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني، تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه خلال مواجهة منتخب بلاده أمام كوراساو، مساء الأحد، على ملعب إن آر جي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

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وتضم المجموعة الخامسة أيضًا منتخبي الإكوادور وكوت ديفوار، في واحدة من المجموعات التي تشهد تفاوتًا واضحًا في الخبرات والتاريخ الكروي بين المنتخبات المشاركة، ما يزيد من حدة المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن نوير، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا و79 يومًا، أصبح أكبر لاعب ألماني يشارك في بطولة كبرى، سواء كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة لوثار ماتيوس، عندما خاض مباراته أمام البرتغال في دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا 2000 بعمر 39 عامًا و91 يومًا.



ولم يتوقف إنجاز الحارس الألماني المخضرم عند هذا الحد، إذ أشار حساب "مستر شيب" المتخصص في الإحصائيات إلى أن نوير سجل مشاركته الخامسة في نهائيات كأس العالم، ليعادل بذلك الرقم التاريخي للمكسيكي أنطونيو كارباخال، الذي شارك في خمس نسخ متتالية من البطولة خلال الفترة بين عامي 1950 و1966.



وبهذا الإنجاز، أصبح نوير ثاني حارس مرمى في تاريخ كأس العالم يشارك فعليًا في خمس نسخ من البطولة، وهو رقم يعكس استمراريته الاستثنائية على أعلى المستويات وقدرته على الحفاظ على مكانته بين نخبة حراس المرمى في العالم على مدار أكثر من عقد ونصف.



ويخوض المنتخب الألماني منافسات كأس العالم 2026 باعتباره أحد أكثر المنتخبات نجاحًا وتأثيرًا في تاريخ البطولة. وتمثل هذه النسخة المشاركة الحادية والعشرين للمانشافت في نهائيات كأس العالم، والتاسعة عشرة على التوالي، في تأكيد جديد على حضوره الدائم بين كبار المنتخبات العالمية عبر مختلف الأجيال.



ويمتلك المنتخب الألماني سجلًا حافلًا بالإنجازات في المونديال، بعدما توج باللقب أربع مرات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، كما يعد من أكثر المنتخبات وصولًا إلى الأدوار المتقدمة، بعدما بلغ الدور ربع النهائي أو ما بعده في العديد من النسخ السابقة.