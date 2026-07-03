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نيمار غير راض عن دوره المحدود في منتخب البرازيل في مونديال 2026

نيمار
نيمار
 
الجمعة، 03-07-2026 07:35 م
الوكيل الإخباري-   قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل الجمعة، إن نيمار غير راض عن دوره المحدود في كأس العالم، لكنه تعامل مع الموقف باحترافية ولا يزال يُمثّل إضافة إيجابية لأبطال العالم خمس مرات.اضافة اعلان


واقتصر ظهور الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي (79 هدفا في 129 مباراة) كبديل مرة واحدة فقط في رابع مشاركة له في كأس العالم، حيث لعب الدقائق الـ 14 الأخيرة في فوز البرازيل على اسكتلندا 3-0 في دور المجموعات.

ومن المرجح أن يجلس نيمار، البالغ 34 عاما، على مقاعد البدلاء مجددا في مباراة أمام النروج في دور الـ16 على ملعب ميتلايف الأحد.

وقال أنشيلوتي لصحيفة فوليا دي ساو باولو البرازيلية في مقابلة نُشرت الجمعة "إنه غير راض، لكنه يتصرف بشكل جيد للغاية. يتدرب بشكل ممتاز. نيمار شخص محترم ولطيف ومحبوب من زملائه".

وأضاف "هو لاعب مهم في الفريق لأنه يمتلك موهبة كبيرة وهو شخص متواضع للغاية. أنا سعيد جدا به. ومن الواضح أنه يرغب في اللعب، كما كان دائما".

وكان نيمار وصل إلى البطولة مصابا في ربلة ساقه اليمنى.

وأكد أنشيلوتي أن نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان السابق قادر الآن على خوض مباراة كاملة، ما بدد الشكوك حول جاهزيته.

وتابع "الأهم هو قدرته على اللعب. لا أحد يعلم كم من الوقت سيلعب. لديه الخبرة الكافية لإدارة دقائق لعبه وإيقاع المباراة. عندما أرى أن الفريق بحاجة إليه، سأشركه في الملعب".

ولم يسبق للبرازيل أن فازت على النروج، حيث تعادلت في مباراتين وخسرت اثنتين من أصل أربع مواجهات سابقة.

كما أنها لم تهزم أي منتخب أوروبي في مباراة إقصائية بكأس العالم منذ فوزها باللقب عام 2002.

وأردف المدرب البالغ 67 عاما "المباريات دائما صعبة، لكننا على ثقة من أننا سنقدم مباراة جيدة".
 
 


gnews

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