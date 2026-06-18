هاري كين يكتب التاريخ في كأس العالم بإنجاز لم يسبقه إليه أحد

وسجل كين هدف تقدم إنجلترا على كرواتيا، مساء الأربعاء، في مباراة الجولة الأولى من مونديال 2026 لحساب المجموعة الثانية عشرة، كما أحرز اللاعب نفسه هدفًا ثانيًا قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بنتيجة التعادل 2-2.
وجاء هدف كين ليكون الخامس له من علامة الجزاء في تاريخ مشاركاته المونديالية، لينفرد بالصدارة ويفض الشراكة مع أربعة لاعبين سجلوا أربعة أهداف من ركلات جزائية.
وكان كين، قبل المباراة، على قدم المساواة مع كل من الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا، والأسطورة البرتغالية أوزيبيو، والهولندي روب رينسينبرينك، وكذلك الأسطورة الأرجنتينية الحالية ليونيل ميسي، الذي أصبح مؤخرًا الهداف التاريخي للمونديال برصيد 16 هدفًا بالتساوي مع النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه.
كما وصل كين إلى أكثر من 200 مساهمة تهديفية منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ قبل موسمين (201 مساهمة)، بتسجيله هدفين في شباك كرواتيا، وذلك في مشاركاته على صعيد الأندية والمنتخب الوطني، بواقع 178 مباراة.
كذلك أصبح نجم بايرن ميونخ معادلًا لنظيره النرويجي إيرلينغ هالاند على مستوى الحصيلة التهديفية لكل منهما خلال الموسم، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، حيث سجل كل منهما 60 هدفًا.
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