هالاند يقود النرويج للتفوق على العراق بثنائية في الشوط الأول

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الوكيل الإخباري- أنهى منتخب النرويج الشوط الأول متقدماً على منتخب العراق بنتيجة 2-1، في المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026. اضافة اعلان





ونجح النجم إيرلينغ هالاند في منح الأفضلية لمنتخب بلاده بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 29 و 43، مؤكداً حضوره القوي في اللقاء ومواصلاً قيادة الهجوم النرويجي بفعالية كبيرة.



في المقابل، تمكن مهاجم العراق أيمن حسين من تقليص الفارق بتسجيله هدف "أسود الرافدين" الوحيد في الدقيقة 39، ليبقي منتخب بلاده في أجواء المباراة قبل انطلاق الشوط الثاني.



وشهدت مجريات النصف الأول إثارة واضحة وتبادلاً للهجمات بين المنتخبين، إلا أن الفاعلية الهجومية للنرويج والأخطاء في صفوف الدفاع العراقي منحت النرويج التقدم مع صافرة نهاية الشوط الأول، بينما يتطلع المنتخب العراقي للعودة في النتيجة خلال الشوط الثاني وحصد نتيجة إيجابية في مستهل مشواره المونديالي.







