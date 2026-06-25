هدافو مونديال 2026 .. "النيران الصديقة" في الصدارة

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الوكيل الإخباري- في ظاهرة لافتة بكأس العالم 2026، تشهد البطولة عددا كبيرا من الأهداف العكسية، التي سجلها اللاعبون في مرمى فرقهم. اضافة اعلان





وحتى الآن سجل 11 هدفا عن طريق "النيران الصديقة"، وهو ما يزيد على ضعف ما سجله هداف البطولة حتى الآن ليونيل ميسي.



وجاءت الأهداف العكسية عن طريق:



الباراغوياني داميان بوباديا (في مباراة الولايات المتحدة)، والسويسري ميرو موهايم (في مباراة قطر)، والمصري محمد هاني (في مباراة بلجيكا)، والعراقي أيمن حسين (في مباراة النرويج)، والأردني يزن العرب (في مباراة النمسا)، والقطري محمد مناعي (في مباراة كندا)، وزميله محمود أبو ندى (في مباراة البوسنة)، والأسترالي كاميرون بورغيس (في مباراة الولايات المتحدة)، والسعودي حسان التمبكتي (في مباراة إسبانيا)، والأوزبكي عبدالواحد نعمتوف (في مباراة البرتغال)، والمغربي ياسين بونو (في مباراة هايتي).



أما ترتيب الهدافين في كأس العالم 2026 حتى الآن، فيعتليه ميسي مهاجم الأرجنتين بـ5 أهداف، يليه نجما فرنسا كيليان مبابي والنرويج إرلينغ هالاند والبرازيل فينيسيوس جونيور، ولكل منهما 4 أهداف.



أما المغربي إسماعيل صيباري والكندي جوناثان ديفيد والألماني دينيز أونداف، والسويسري يوهان مانزامبي، والبرازيلي ماتيوس كونيا، فسجل كل منهم 3 أهداف.



وتمنح جائزة الحذاء الذهبي لمن يسجل أكبر عدد من الأهداف، وفي حال تعادل لاعبين أو أكثر، تمنح الجائزة لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، وبحال استمرار التعادل، يحصل على الجائزة اللاعب الذي خاض أقل عدد من الدقائق.







