هذا ما فعله منتخب النشامى بعد مواجهته أمام النمسا - صور

وجاءت الحصة التدريبية بعد مواجهة النشامى أمام منتخب النمسا في افتتاح مشواره بالمونديال.
ويخوض المنتخب الأردني منافسات المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، في أول مشاركة له بتاريخ نهائيات كأس العالم.
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