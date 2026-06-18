هذا ما فعله منتخب النشامى بعد مواجهته أمام النمسا - صور

الوكيل الإخباري- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، الخميس، تدريباته في مدينة بورتلاند الأميركية استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.



وجاءت الحصة التدريبية بعد مواجهة النشامى أمام منتخب النمسا في افتتاح مشواره بالمونديال.



ويخوض المنتخب الأردني منافسات المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، في أول مشاركة له بتاريخ نهائيات كأس العالم.

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