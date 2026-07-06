هل تهرّب فينيسيوس من المسؤولية؟ لقطة تُثير الغضب في البرازيل

02:09 ص

الوكيل الإخباري- وجّه النجم البرازيلي السابق، فرناندينيو، انتقادات حادة إلى مواطنه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، بسبب لقطة ركلة الجزاء الضائعة خلال مباراة “السامبا” ضد منتخب النرويج في بطولة كأس العالم. اضافة اعلان





وأهدر المنتخب البرازيلي ركلة جزاء ضد النرويج في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول بأقدام برونو غيمارايش، ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال.



بدأ المنتخب البرازيلي المباراة بضغط هجومي مكثف منذ الدقائق الأولى، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الخصم ويسهّل من مهمة راقصي السامبا.



وفي الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، أسفر هذا الضغط الهجومي عن نجاح المهاجم ماتيوس كونيا في الحصول على ركلة جزاء لصالح البرازيل، وذلك بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل دفاع منتخب النرويج.



شهدت لقطة تنفيذ ركلة الجزاء مشهدًا مثيرًا للاهتمام وجاذبًا للأنظار، حيث أمسك النجم فينيسيوس جونيور بالكرة فور احتساب الركلة، وتوجّه بها نحو نقطة الجزاء، في محاولة منه لتخفيف الضغط النفسي وجذب انتباه لاعبي النرويج وحارس مرماهم نحو نفسه.



ولكن في لقطة مفاجئة وغير متوقعة، سلّم فينيسيوس جونيور الكرة إلى زميله برونو غيمارايش ليتولى هو مهمة التنفيذ.



وتقدّم غيمارايش لتسديد الكرة، إلا أن الحارس النرويجي المتألق أورجان نيلاند كان في الموعد وتصدى للكرة، ليحرم البرازيل من هدف محقق.



وعلّق فرناندينيو على هذه اللقطة خلال تواجده في ستوديو شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، حيث أبدى استغرابه الشديد من تصرّف نجم ريال مدريد في مثل هذا الموقف الحاسم.



وقال فرناندينيو في تصريحاته: “كنا نتوقع جميعًا أن يسلّد فينيسيوس جونيور ركلة الجزاء، لأنه اللاعب الأهم والأفضل في صفوف المنتخب البرازيلي حاليًا، وفي المواعيد الكبرى والمباريات الحاسمة مثل كأس العالم، كان يجب عليه أن يتقدم للتنفيذ دون تردد”.



وأضاف النجم البرازيلي السابق: “بإعطاء ركلة الجزاء لزميله، وضع فينيسيوس كل الضغط النفسي على غيمارايش قبل التسديد، كان يجب على فينيسيوس أن يتحمّل المسؤولية كاملة ويسدد الكرة بنفسه، لأنه النجم الأول للفريق ويمتلك ثقة كبيرة في قدراته، وكان التراجع عن التسديد أمرًا خاطئًا”.





