الأربعاء 2026-06-24 02:42 م

هل يشارك ميسي أمام الأردن ؟

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
 
الأربعاء، 24-06-2026 01:30 م

الوكيل الإخباري-   رغم حسم التأهل والصدارة، تشير التقارير إلى أن ليونيل ميسي يرغب في المشاركة أمام الأردن، وعدم الاكتفاء بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وذكر ماكسيميليانو غريلو، صحفي شبكة "TNT Sports"، أن قائد الأرجنتين يفضل الاستمرار في اللعب للحفاظ على نسقه التنافسي، خاصة أنه يعيش فترة مميزة بعدما سجل 5 أهداف في أول مباراتين بالبطولة.

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كما أن الفارق الزمني الطويل بين مباراة النمسا ومواجهة دور الـ32، والذي يصل إلى 11 يومًا، قد يدفع سكالوني إلى الدفع بميسي لبعض الوقت أمام الأردن، من أجل الحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب.

وبحسب المؤشرات الحالية، فإن مشاركة ميسي أمام الأردن تبدو مرجحة، سواء ضمن التشكيلة الأساسية أو خلال جزء من المباراة، في ظل رغبة اللاعب في مواصلة التألق خلال ما قد يكون آخر ظهور له في نهائيات كأس العالم.
 

 
 


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