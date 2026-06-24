هل يشارك ميسي أمام الأردن ؟

وذكر ماكسيميليانو غريلو، صحفي شبكة "TNT Sports"، أن قائد الأرجنتين يفضل الاستمرار في اللعب للحفاظ على نسقه التنافسي، خاصة أنه يعيش فترة مميزة بعدما سجل 5 أهداف في أول مباراتين بالبطولة.
وبحسب المؤشرات الحالية، فإن مشاركة ميسي أمام الأردن تبدو مرجحة، سواء ضمن التشكيلة الأساسية أو خلال جزء من المباراة، في ظل رغبة اللاعب في مواصلة التألق خلال ما قد يكون آخر ظهور له في نهائيات كأس العالم.
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