هل يشارك ميسي أمام الأردن ؟

الوكيل الإخباري- رغم حسم التأهل والصدارة، تشير التقارير إلى أن ليونيل ميسي يرغب في المشاركة أمام الأردن، وعدم الاكتفاء بالجلوس على مقاعد البدلاء.



وذكر ماكسيميليانو غريلو، صحفي شبكة "TNT Sports"، أن قائد الأرجنتين يفضل الاستمرار في اللعب للحفاظ على نسقه التنافسي، خاصة أنه يعيش فترة مميزة بعدما سجل 5 أهداف في أول مباراتين بالبطولة.



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