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وفاة فتاة فرنسية دهسا أثناء الاحتفال بالفوز على المغرب

وفاة فتاة فرنسية دهسا أثناء الاحتفال بالفوز على المغرب
وفاة فتاة فرنسية دهسا أثناء الاحتفال بالفوز على المغرب
 
الجمعة، 10-07-2026 04:34 م
الوكيل الإخباري-  توفيت فتاة فرنسية خلال حادث أثناء مشاركتها في الاحتفال بفوز منتخب بلادها على نظيره المغربي، في دور الثمانية من بطولة كأس العالم، حسبما ذكرت تقارير إعلامية، الجمعة.اضافة اعلان


وقالت إذاعة "يوروب 1" أن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما صعدت فوق شاحنة، قبل أن تسقط من أعلى وتدهسها المركبة، وفقا لما نقلته الإذاعة عن خدمات الطوارئ.

وتم إلقاء القبض على سائق الشاحنة، كما نقل شاب آخر شاهد الواقعة إلى المستشفى بعدما أصيب بحالة من الصدمة.

وتغلب المنتخب الفرنسي على "أسود الأطلس" بهدفين نظيفين، الخميس، ليصعد إلى نصف نهائي المونديال.

وكانت فرنسا قد عززت الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، خاصة في العاصمة باريس.

لكن وسائل الإعلام الفرنسية ذكرت أن الأوضاع كانت هادئة في معظمها بعد المباراة، رغم احتمالات حدوث اضطرابات بسبب وجود أكثر من مليوني شخص من أصول مغربية أو يحملون الجنسية المغربية في فرنسا.
 
 


gnews

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