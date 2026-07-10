وفاة فتاة فرنسية دهسا أثناء الاحتفال بالفوز على المغرب

وقالت إذاعة "يوروب 1" أن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما صعدت فوق شاحنة، قبل أن تسقط من أعلى وتدهسها المركبة، وفقا لما نقلته الإذاعة عن خدمات الطوارئ.
وتم إلقاء القبض على سائق الشاحنة، كما نقل شاب آخر شاهد الواقعة إلى المستشفى بعدما أصيب بحالة من الصدمة.
وتغلب المنتخب الفرنسي على "أسود الأطلس" بهدفين نظيفين، الخميس، ليصعد إلى نصف نهائي المونديال.
وكانت فرنسا قد عززت الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، خاصة في العاصمة باريس.
لكن وسائل الإعلام الفرنسية ذكرت أن الأوضاع كانت هادئة في معظمها بعد المباراة، رغم احتمالات حدوث اضطرابات بسبب وجود أكثر من مليوني شخص من أصول مغربية أو يحملون الجنسية المغربية في فرنسا.
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