ولي العهد يجري اتصالاً مرئياً مع "النشامى" وينقل لهم تحيات جلالة الملك

ونقل سمو ولي العهد، خلال الاتصال دعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لنشامى المنتخب، مجدداً ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتمثيل الأردن بأفضل صورة.
وأشاد سموه بالأداء المميز والروح القتالية التي أظهرها النشامى في المباراة الأولى، مؤكدا أن المنتخب منح الأردنيين شعورا بالفخر بما قدمه من مستوى وانضباط وروح عالية في اللقاء الماضي.
ودعا سمو ولي العهد اللاعبين إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها، واللعب بروح الفريق الواحد، مع الاستفادة من الأخطاء والعمل على تصحيحها.
وأكد سموه أهمية دور المدرب والجهاز الفني في قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية اعتزاز جميع لاعبي المنتخب بما يقدمونه في بطولة كأس العالم.
من جانبه، أكد قائد المنتخب الوطني إحسان حداد أن معنويات اللاعبين مرتفعة، وأن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل كل ما لديه في مواجهة الجزائر من أجل تحقيق نتيجة تليق بطموحات الجماهير الأردنية وإسعادها، ومواصلة تمثيل الوطن بأفضل صورة.
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