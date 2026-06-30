يامال: سأفوز بكأس العالم.. ونجم المغرب بين الأفضل في البطولة

الوكيل الإخباري- أجرى النجم الإسباني الشاب لامين يامال مقابلة إذاعية مثيرة، قبل يومين فقط من مواجهة منتخب بلاده المرتقبة ضد النمسا في دور الـ 32 لنهائيات كأس العالم 2026.

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وحرص جناح برشلونة في مستهل حديثه مع شبكة "COPE" بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على تبديد الشكوك حول جاهزيته البدنية بعد الإصابة الأخيرة، مؤكدًا: "أنا مستعد تمامًا لخوض الـ 90 دقيقة كاملة هذا الخميس".



وردًا على الانتقادات التي طالت أداء "الماتادور" خلال المباريات الثلاث الأولى في المونديال، ومقارنة المستوى الحالي بما قدمه الفريق في بطولة أمم أوروبا السابقة، علق يامال بواقعية قائلًا: "ما هو مستوانا الحالي؟ هل هو نفس مستوى اليورو؟ الحقيقة هي أنني في مرات كثيرة لعبت بشكل رائع وعدت إلى منزلي خالي الوفاض. الأهم في كرة القدم هو الفوز؛ إذا لعبت جيدًا فستعود إلى غرفتك سعيدًا، لكن إذا خسرت فستعود حزينًا. صحيح أننا نستطيع التحسن، ونحن أفضل بكثير مما أظهرناه حتى الآن، ولكن ما هو الأفضل؟ أن تلعب مثل هولندا وتغادر البطولة إلى ديارك، أم تلعب مثل باراجواي وتكون سعيدًا في غرفتك بالتأهل؟".



وتطرق الجناح الشاب إلى الأسابيع العصيبة التي قضاها مصابًا قبل أن يعود ويسجل في شباك السعودية، واصفًا تلك اللحظات بقوله: "لقد شعرت بسعادة غامرة، لم أشعر بمثل هذا الفرح من قبل. كأس العالم بطولة مختلفة تمامًا عن أي شيء آخر، وكنت سعيدًا جدًا بالتمكن من اللعب مجددًا. عندما أشارك في أي مسابقة، أدخلها دائمًا وأنا أفكر في تحقيق اللقب، ولهذا السبب أعتقد أنني سأفوز بكأس العالم هذا العام".

وفيما يتعلق بالأجواء داخل معسكر المنتخب الإسباني، وجه يامال رسالة طمأنينة للجماهير قائلًا: "نعلم جميعًا أن بإمكاننا تقديم الأفضل، لكننا نركز على السير خطوة بخطوة حتى نصل إلى ذروة مستوانا. الجميع في حالة بدنية جيدة، وعلينا أن نثق في أنفسنا لأن اللحظات الحاسمة قد بدأت الآن؛ فكل ما قدمناه حتى هذه اللحظة لم يعد له قيمة، وإذا لعبنا جيدًا في القادم، فلن يتذكر أحد ما حدث في البداية".



واعترف يامال بأنه لا يقرأ الانتقادات عادة، بل يلتفت إليها فقط "عندما يقدم مباراة جيدة"، مؤكدًا أن الضغط الملقى على عاتقه كقائد للمشروع الهجومي لإسبانيا لا يزعجه: "أنا أفهم تمامًا أنني اللاعب الذي يثير الحماس الأكبر، واللاعب القادر على تغيير مجرى المباريات. الضغط يظهر فقط عندما تعجز عن فعل ما يُطلب منك، لكنني قادر على فعله".



أما عن صافرات الاستهجان التي يتعرض لها في الملاعب، فيرى النجم الشاب أنها أمر سيتعين عليه التعايش معه دائمًا، موضحًا: "أنا لسّت لاعبًا مثل بيدري يحظى بحب الجميع. بغض النظر عن طريقة احتفالي مع زملائي، سأكون مكروهًا من الكثيرين ومحبوبًا من كثيرين آخرين. حتى ميسي وكريستيانو رونالدو تعرضا لصافرات الاستهجان دائمًا؛ أنا متقبل للأمر، وهذه هي كرة القدم".



وفي ختام مقابلته، أجاب يامال على أسئلة سريعة من محللي الإذاعة؛ حيث اختار البرازيلي فينيسيوس جونيور والمغربي إسماعيل صيباري كأبرز النجوم المتألقين في المونديال الحالي.