يامال: سأفوز بكأس العالم.. ونجم المغرب بين الأفضل في البطولة

وحرص جناح برشلونة في مستهل حديثه مع شبكة "COPE" بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على تبديد الشكوك حول جاهزيته البدنية بعد الإصابة الأخيرة، مؤكدًا: "أنا مستعد تمامًا لخوض الـ 90 دقيقة كاملة هذا الخميس".
وردًا على الانتقادات التي طالت أداء "الماتادور" خلال المباريات الثلاث الأولى في المونديال، ومقارنة المستوى الحالي بما قدمه الفريق في بطولة أمم أوروبا السابقة، علق يامال بواقعية قائلًا: "ما هو مستوانا الحالي؟ هل هو نفس مستوى اليورو؟ الحقيقة هي أنني في مرات كثيرة لعبت بشكل رائع وعدت إلى منزلي خالي الوفاض. الأهم في كرة القدم هو الفوز؛ إذا لعبت جيدًا فستعود إلى غرفتك سعيدًا، لكن إذا خسرت فستعود حزينًا. صحيح أننا نستطيع التحسن، ونحن أفضل بكثير مما أظهرناه حتى الآن، ولكن ما هو الأفضل؟ أن تلعب مثل هولندا وتغادر البطولة إلى ديارك، أم تلعب مثل باراجواي وتكون سعيدًا في غرفتك بالتأهل؟".
وتطرق الجناح الشاب إلى الأسابيع العصيبة التي قضاها مصابًا قبل أن يعود ويسجل في شباك السعودية، واصفًا تلك اللحظات بقوله: "لقد شعرت بسعادة غامرة، لم أشعر بمثل هذا الفرح من قبل.
واعترف يامال بأنه لا يقرأ الانتقادات عادة، بل يلتفت إليها فقط "عندما يقدم مباراة جيدة"، مؤكدًا أن الضغط الملقى على عاتقه كقائد للمشروع الهجومي لإسبانيا لا يزعجه: "أنا أفهم تمامًا أنني اللاعب الذي يثير الحماس الأكبر، واللاعب القادر على تغيير مجرى المباريات. الضغط يظهر فقط عندما تعجز عن فعل ما يُطلب منك، لكنني قادر على فعله".
أما عن صافرات الاستهجان التي يتعرض لها في الملاعب، فيرى النجم الشاب أنها أمر سيتعين عليه التعايش معه دائمًا، موضحًا: "أنا لسّت لاعبًا مثل بيدري يحظى بحب الجميع. بغض النظر عن طريقة احتفالي مع زملائي، سأكون مكروهًا من الكثيرين ومحبوبًا من كثيرين آخرين. حتى ميسي وكريستيانو رونالدو تعرضا لصافرات الاستهجان دائمًا؛ أنا متقبل للأمر، وهذه هي كرة القدم".
وفي ختام مقابلته، أجاب يامال على أسئلة سريعة من محللي الإذاعة؛ حيث اختار البرازيلي فينيسيوس جونيور والمغربي إسماعيل صيباري كأبرز النجوم المتألقين في المونديال الحالي.
ولم يخلُ الحوار من الدعابة؛ فبشأن انتقال زميله مارك كوكوريلا إلى ريال مدريد، وجه يامال مزحة شديدة اللهجة إلى الظهير الأيسر قائلًا: "لقد أخبرته بالفعل أنه سيبدأ أساسيًا من اليوم الأول، وهذا كل شيء، لأنني سألتهمه حيًا في الملعب".
-
أخبار متعلقة
-
فرنسا والسويد في مونديال 2026 .. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة
-
النرويج تتخطى كوت ديفوار وتضرب موعداً مع البرازيل في دور الـ16 من كأس العالم
-
الشيخ محمد بن راشد يعلق على بلوغ المغرب دور الـ16 لمونديال 2026
-
مدرب هولندا: لم نكن خائفين من المغرب ولا أفكر في الاستقالة الآن
-
الأمير فيصل في مقدمة مستقبلي منتخب "النشامى" بمطار الملكة علياء
-
ترتيبات رسمية وشعبية لاستقبال النشامى اليوم
-
المغرب تقصي هولندا وتصعد إلى دور الـ 16 في مونديال العالم بعد مباراة ملحمية
-
رئيس باراغواي يصدر مرسومًا بعد التأهل لدور الـ16 بكأس العالم على حساب ألمانيا