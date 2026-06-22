الإثنين 2026-06-22 01:29 ص

يامال يحقق إنجازاً استثنائياً ويقترب من رقم بيليه التاريخي

يامال يحقق إنجازاً استثنائياً ويقترب من رقم بيليه التاريخي
يامال يحقق إنجازاً استثنائياً ويقترب من رقم بيليه التاريخي
 
الإثنين، 22-06-2026 12:21 ص
الوكيل الإخباري-   حفر النجم الصاعد لامين يامال اسمه في تاريخ كرة القدم، الأحد، مستحضراً ذكرى أسطورة اللعبة البرازيلي بيليه، بهدف افتتح به التسجيل لإسبانيا أمام السعودية في كأس العالم.اضافة اعلان


وسجل "مراهق برشلونة" الهدف في الدقيقة العاشرة، وهو بعمر 18 عاماً و343 يوماً، ليصبح ثاني أصغر لاعب في التاريخ يسجل الهدف الافتتاحي في مباراة بكأس العالم.

أما اللاعب الأصغر، فهو بيليه، الذي افتتح التسجيل للبرازيل أمام ويلز خلال مونديال 1958 في السويد، بعمر 17 عاماً.

وبعد التعادل المخيب للآمال 1-1 في المباراة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر، أجرى المدير الفني لإسبانيا لويس دي لا فوينتي تعديلاً على تشكيلته الأساسية، ليشرك يامال في مركز الجناح الأيمن.

وكان اللاعب يتعافى سابقاً من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في أبريل/نيسان الماضي، وظهر بديلاً في المباراة الافتتاحية للمونديال.

وجاء هدف يامال من هجمة مرتدة سريعة، حيث وصلت الكرة إلى ميكيل أويارزابال على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، الذي أرسل عرضية أرضية دقيقة عبر المنطقة باتجاه القائم البعيد، ليحولها يامال إلى الشباك.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الشرع يحسم الجدل ويرد على ترامب وتصريحاته بشأن التدخل السوري في لبنان

عربي ودولي الشرع يحسم الجدل ويرد على ترامب وتصريحاته بشأن التدخل السوري في لبنان

يزن العرب: سنقاتل حتى النهاية في المونديال

أخبار محلية يزن العرب: سنقاتل حتى النهاية في المونديال

مدرب النشامى يطلق جملة من التصريحات الهامة والقوية قبل مواجهة الجزائر

أخبار محلية مدرب النشامى يطلق جملة من التصريحات الهامة والقوية قبل مواجهة الجزائر

نتنياهو يجدد تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

عربي ودولي نتنياهو يجدد تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

يامال يحقق إنجازاً استثنائياً ويقترب من رقم بيليه التاريخي

كأس العالم يامال يحقق إنجازاً استثنائياً ويقترب من رقم بيليه التاريخي

قاتل إلى جانب فيدل كاسترو .. كوبا تودّع راميرو فالديس

عربي ودولي قاتل إلى جانب فيدل كاسترو .. كوبا تودّع راميرو فالديس

بعد الخسارة القاسية أمام إسبانيا .. سيناريوهات تأهل السعودية إلى دور الـ 32

كأس العالم بعد الخسارة القاسية أمام إسبانيا .. سيناريوهات تأهل السعودية إلى دور الـ 32

ل

أخبار محلية سلطة البترا تستعد لبث مباراة الأردن والأرجنتين في القرية الثقافية



 
 






الأكثر مشاهدة

 