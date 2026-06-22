يامال يحقق إنجازاً استثنائياً ويقترب من رقم بيليه التاريخي

وسجل "مراهق برشلونة" الهدف في الدقيقة العاشرة، وهو بعمر 18 عاماً و343 يوماً، ليصبح ثاني أصغر لاعب في التاريخ يسجل الهدف الافتتاحي في مباراة بكأس العالم.
أما اللاعب الأصغر، فهو بيليه، الذي افتتح التسجيل للبرازيل أمام ويلز خلال مونديال 1958 في السويد، بعمر 17 عاماً.
وبعد التعادل المخيب للآمال 1-1 في المباراة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر، أجرى المدير الفني لإسبانيا لويس دي لا فوينتي تعديلاً على تشكيلته الأساسية، ليشرك يامال في مركز الجناح الأيمن.
وكان اللاعب يتعافى سابقاً من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في أبريل/نيسان الماضي، وظهر بديلاً في المباراة الافتتاحية للمونديال.
وجاء هدف يامال من هجمة مرتدة سريعة، حيث وصلت الكرة إلى ميكيل أويارزابال على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، الذي أرسل عرضية أرضية دقيقة عبر المنطقة باتجاه القائم البعيد، ليحولها يامال إلى الشباك.
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