يامال يطلق تصريحات قوية قبل الأدوار الإقصائية: لا منتخب يتفوق علينا

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الوكيل الإخباري- تحدث النجم الشاب لامين يامال بكل ثقة عن طموحات منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن مستويات المنتخبات الكبرى تقاربت كثيرًا في الآونة الأخيرة، وهو ما يجعل التنبؤ بهوية البطل أمرًا بالغ الصعوبة. اضافة اعلان





وأكد يامال أن مرحلة المجموعات قد انتهت تمامًا ولم يعد لها أي تأثير في الحسابات الحالية، حيث تبدأ البطولة الفعلية من الأدوار الإقصائية التي لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن التركيز بالكامل منصب الآن على تحقيق الفوز والعبور إلى الأدوار المتقدمة.



فرنسا ليست أفضل من إسبانيا.. ولا وجود لمنتخب لا يُقهر



أوضح لامين يامال، في مقابلته الأخيرة مع إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، أن فكرة وجود منتخب مرشح فوق العادة للفوز باللقب المونديالي لم تعد دقيقة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المنافسة أصبحت مفتوحة بين جميع المنتخبات القوية.



وقال يامال: "يجب علينا الفوز في كل مباراة نخوضها، ولا أرى أن هناك أي منتخب يقل عنا في المستوى بفارق كبير، كما أنه لا يوجد منتخب يستحيل هزيمته في هذه البطولة".



وعند سؤاله عن قوة المنتخب الفرنسي، رد بحسم: "فرنسا ليست أفضل منا على الإطلاق، ولم يتمكنوا من تحقيق الفوز علينا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، ولذلك لا أرى أي منتخب يتفوق علينا حاليًا".



لامين يامال: لا أتحدث مع لاعبي ريال مدريد



وعند سؤاله عما إذا كان نادمًا على تصريحاته السابقة بشأن ريال مدريد، أجاب لامين يامال: "لا، إنها كرة القدم. في النهاية احتفلوا بالمباراة، وخسروا على أرضنا. لم أتحدث مع كارفاخال منذ ذلك الحين، ولا أتحدث مع أي شخص من ريال مدريد".



الخروج من دور المجموعات وبداية الجدية في الأدوار الإقصائية



أكد النجم الشاب أن الأداء في مرحلة المجموعات لم يعد له أي قيمة في الوقت الحالي، حيث تبدأ البطولة الحقيقية مع انطلاق الأدوار الإقصائية التي لا تقبل القسمة على اثنين. وأشار إلى أن التركيز الكامل ينصب على تحقيق الفوز أولًا، ثم التفكير في تحسين الأداء الجماعي وتطوير الجوانب التكتيكية.



وأضاف يامال: "الناس يتحدثون عن إمكانية تقديم أداء أفضل، لكننا نضع في اعتبارنا ضرورة الحفاظ على الهدوء الكامل، فالأولوية القصوى دائمًا هي تحقيق الانتصار، وبعد ذلك سنعمل على تطوير مستوانا تدريجيًا مع تقدمنا في الأدوار المقبلة".



الضغط الجماهيري وقميص الرقم 10 في برشلونة



لم يُخفِ اللاعب الشاب إدراكه لحجم التوقعات الملقاة على عاتقه من قبل جماهير منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، ومؤكدًا قدرته على التعامل معها بشكل طبيعي.



وعلق لامين يامال على ذلك قائلًا: "أتفهم تمامًا أن الجماهير تطالب دائمًا اللاعب الذي يمنحها الأمل والبهجة بتقديم المزيد، وزميلاي بيدري ورودري لاعبان رائعان ويقدمان مستويات مذهلة".





