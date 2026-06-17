يزن العرب: سنعمل على معالجة الأخطاء وتقديم الأفضل أمام الجزائر والأرجنتين

11:14 ص

الوكيل الإخباري- أكّد مدافع المنتخب الوطني يزن العرب، أن مشاركة النشامى في كأس العالم تمثل فخرا وشرفا كبيرين، معتبرا أن الوجود في أكبر حدث كروي عالمي يعدّ إنجازا مهما للكرة الأردنية. اضافة اعلان





وقال العرب، في تصريحات صحفية بعد المباراة الأولى للنشامى أمام النمسا، إن الجماهير الأردنية قدمت دعما كبيرا للمنتخب خلال المباراة، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يشعروا بأنهم بعيدون عن الأردن، في ظل الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات.



وأضاف أن المنتخب قدم كل ما لديه داخل الملعب، لكنه يتطلع إلى تقديم مستوى أفضل خلال المباريات المقبلة، مؤكدا أن الجهاز الفني واللاعبين سيعملون على معالجة الأخطاء والاستفادة من الدروس التي أفرزتها المباراة.



وشدد العرب على تمسك المنتخب بمواصلة المنافسة خلال المواجهتين المقبلتين في البطولة، معربا عن تطلعه إلى الظهور بصورة فضلى وتحقيق نتائج إيجابية.



وتابع العرب أن المنتخب سيطوي صفحة المباراة الأولى ويركز على الاستحقاقين المقبلين في دور المجموعات، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة النمسا.





