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يزيد أبو ليلى يوجه رسالة للأردنيين

"أنت قدها".. رسالة ثقة من جماهير النشامى إلى يزيد أبو ليلى قبل مواجهتي الجزائر والأرجنتين
يزيد أبو ليلى
 
الإثنين، 29-06-2026 01:31 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  وجّه حارس مرمى المنتخب الوطني الأردني يزيد أبو ليلى رسالة إلى الجماهير الأردنية، عقب انتهاء مشوار "النشامى" في بطولة كأس العالم، بعد خوض ثلاث مباريات في دور المجموعات.

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وأكد أبو ليلى، عبر خاصية "الستوري" على حسابه في منصة إنستغرام، أن الإيمان بالسعي وبذل الجهد هو الأساس، مشيراً إلى أن النتائج تبقى بيد الله، وقال: "أنت مسؤول فقط عن السعي وليس النتيجة، فالنتيجة اختص بها رب الخير، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير".


وأضاف أنه يشعر بالفخر لوصوله إلى مرحلة يحاسب فيها نفسه على مباراة في كأس العالم أمام بطل العالم، معتبراً أن هذه التجربة تمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية.


واختتم أبو ليلى رسالته بتقديم اعتذاره للجماهير الأردنية عن أي تقصير، مؤكداً أن المنتخب سيواصل العمل والطموح لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل، وقال: "أعتذر لكم جميعاً على أي تقصير، دائماً سنطمح للأفضل، والحمد لله على كل النعم التي أنعم الله بها علينا".

 
 


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