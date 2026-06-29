يزيد أبو ليلى يوجه رسالة للأردنيين

وأكد أبو ليلى، عبر خاصية "الستوري" على حسابه في منصة إنستغرام، أن الإيمان بالسعي وبذل الجهد هو الأساس، مشيراً إلى أن النتائج تبقى بيد الله، وقال: "أنت مسؤول فقط عن السعي وليس النتيجة، فالنتيجة اختص بها رب الخير، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير".
وأضاف أنه يشعر بالفخر لوصوله إلى مرحلة يحاسب فيها نفسه على مباراة في كأس العالم أمام بطل العالم، معتبراً أن هذه التجربة تمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية.
واختتم أبو ليلى رسالته بتقديم اعتذاره للجماهير الأردنية عن أي تقصير، مؤكداً أن المنتخب سيواصل العمل والطموح لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل، وقال: "أعتذر لكم جميعاً على أي تقصير، دائماً سنطمح للأفضل، والحمد لله على كل النعم التي أنعم الله بها علينا".
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