يزيد أبو ليلى يوجه رسالة للأردنيين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجّه حارس مرمى المنتخب الوطني الأردني يزيد أبو ليلى رسالة إلى الجماهير الأردنية، عقب انتهاء مشوار "النشامى" في بطولة كأس العالم، بعد خوض ثلاث مباريات في دور المجموعات.

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وأكد أبو ليلى، عبر خاصية "الستوري" على حسابه في منصة إنستغرام، أن الإيمان بالسعي وبذل الجهد هو الأساس، مشيراً إلى أن النتائج تبقى بيد الله، وقال: "أنت مسؤول فقط عن السعي وليس النتيجة، فالنتيجة اختص بها رب الخير، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير".



وأضاف أنه يشعر بالفخر لوصوله إلى مرحلة يحاسب فيها نفسه على مباراة في كأس العالم أمام بطل العالم، معتبراً أن هذه التجربة تمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية.