4 لاعبين يتقاسمون صدارة هدافي مونديال 2026

ويتصدر القائمة كل من الأميركي فولارين بالوغون، والألماني كاي هافيرتس، والسويدي ياسين عياري، والنيوزيلندي إيلايجا جاست، بعدما سجل كل منهم هدفين في البطولة حتى الآن.
ويلاحق الرباعي المتصدر عدد كبير من اللاعبين الذين سجلوا هدفا واحدا، من بينهم المكسيكيان خوليان كينيونيس وراوول خيمينيس، والأميركي جيوفاني رينا، والمغربي إسماعيل صيباري، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والألماني جمال موسيالا، والسويدي ألكسندر إيزاك، والمصري إمام عاشور، والسعودي عبدالإله العمري، والإيراني محمد محبي.
وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل ثلاثة أهداف عكسية، جاءت عبر الباراغوياني داميان بوباديّا في مرمى منتخب بلاده خلال مواجهة الولايات المتحدة، والسويسري ميرو موهايم أمام قطر، والمصري محمد هاني خلال مباراة بلاده ضد بلجيكا.
وتُمنح جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم للاعب الأكثر تسجيلا للأهداف، وفي حال تساوي لاعبين أو أكثر في عدد الأهداف، يتم اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة لحسم الترتيب، ثم إلى أقل عدد من الدقائق التي خاضها اللاعب في البطولة إذا استمر التعادل.
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