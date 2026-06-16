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4 لاعبين يتقاسمون صدارة هدافي مونديال 2026

4 لاعبين يتقاسمون صدارة هدافي مونديال 2026
4 لاعبين يتقاسمون صدارة هدافي مونديال 2026
 
الثلاثاء، 16-06-2026 06:48 ص
الوكيل الإخباري-  يتقاسم أربعة لاعبين صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، برصيد هدفين لكل منهم، وذلك مع استمرار منافسات دور المجموعات.اضافة اعلان


ويتصدر القائمة كل من الأميركي فولارين بالوغون، والألماني كاي هافيرتس، والسويدي ياسين عياري، والنيوزيلندي إيلايجا جاست، بعدما سجل كل منهم هدفين في البطولة حتى الآن.

ويلاحق الرباعي المتصدر عدد كبير من اللاعبين الذين سجلوا هدفا واحدا، من بينهم المكسيكيان خوليان كينيونيس وراوول خيمينيس، والأميركي جيوفاني رينا، والمغربي إسماعيل صيباري، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والألماني جمال موسيالا، والسويدي ألكسندر إيزاك، والمصري إمام عاشور، والسعودي عبدالإله العمري، والإيراني محمد محبي.

وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل ثلاثة أهداف عكسية، جاءت عبر الباراغوياني داميان بوباديّا في مرمى منتخب بلاده خلال مواجهة الولايات المتحدة، والسويسري ميرو موهايم أمام قطر، والمصري محمد هاني خلال مباراة بلاده ضد بلجيكا.

وتُمنح جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم للاعب الأكثر تسجيلا للأهداف، وفي حال تساوي لاعبين أو أكثر في عدد الأهداف، يتم اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة لحسم الترتيب، ثم إلى أقل عدد من الدقائق التي خاضها اللاعب في البطولة إذا استمر التعادل.
 
 


gnews

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