إربد: اختتام أعمال مدرسة حقلية للريفيات في زراعة الطيبة حول الزراعة المستدامة

الوكيل الإخباري- اختتمت في مديرية زراعة لواء الطيبة، أمس الخميس، أعمال جلسات المدرسة الحقلية حول الزراعة المستدامة وتقنية زراعة البندورة الكرزية، بمشاركة سيدات ريفيات من المجتمع المحلي.

وأكد القائم بأعمال مدير الزراعة الدكتور إبراهيم العمري، أهمية البرامج الإرشادية التي تنفذها وزارة الزراعة، خاصة تلك المتصلة بتمكين المرأة، وتلبية احتياجاتها التدريبية والإرشادية بمختلف المجالات الزراعية، مشيرا إلى مواصلة المديرية عقد الدورات التدريبية والتوعوية لتلبية احتياجات المزارعين ودعم مشاريعهم الزراعية وتمكينهم من مواجهة التغير المناخي.



وبين أن المدرسة الحقلية اشتملت على 12 جلسة تدريبية تضمنت تعريف المزارعات الريفيات بأسس تطبيق الزراعة الذكية والأمن الغذائي وتحسين جودة التربة واستغلال المساحات الزراعية وترشيد استخدام مياه الري والتعامل مع السماد العضوي والمكافحة الحيوية.