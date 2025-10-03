إربد: اختتام أعمال مدرسة حقلية للريفيات في زراعة الطيبة حول الزراعة المستدامة

وأكد القائم بأعمال مدير الزراعة الدكتور إبراهيم العمري، أهمية البرامج الإرشادية التي تنفذها وزارة الزراعة، خاصة تلك المتصلة بتمكين المرأة، وتلبية احتياجاتها التدريبية والإرشادية بمختلف المجالات الزراعية، مشيرا إلى مواصلة المديرية عقد الدورات التدريبية والتوعوية لتلبية احتياجات المزارعين ودعم مشاريعهم الزراعية وتمكينهم من مواجهة التغير المناخي.
وبين أن المدرسة الحقلية اشتملت على 12 جلسة تدريبية تضمنت تعريف المزارعات الريفيات بأسس تطبيق الزراعة الذكية والأمن الغذائي وتحسين جودة التربة واستغلال المساحات الزراعية وترشيد استخدام مياه الري والتعامل مع السماد العضوي والمكافحة الحيوية.
وركزت الجلسة الختامية للمشاركات على موضوعات التسويق الذكي للمنتجات الزراعية، وأساليب التسويق الإلكتروني الحديثة ودورها في دعم المنتج المحلي، وتصميم الشعار للمنتجات والقيمة المضافة وسبل رفع ربحية المزارعين.
