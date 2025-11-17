البهو : أي عمولة يواجهها المستخدمون الأفراد لا ترتبط بسياسة "كليك"

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" على أن أي عمولة يواجهها المستخدمون الأفراد لا ترتبط بسياسة "كليك"، بل تعود إلى الشركات المالكة للمحافظ الإلكترونية عند التحويل بين شركات مختلفة، داعية المستخدمين إلى التواصل مع مزود الخدمة في حال وجود أي لبس حول مصدر الرسوم.

اضافة اعلان

وقالت البهو إن الشركة لا تفكّر مطلقاً بفرض أي عمولات أو رسوم على تحويلات الأفراد عبر التطبيق، مؤكدة التزام "كليك" بتقديم خدمة تحويل مجانية للمستخدمين الأفراد، وبما ينسجم مع أهداف الشركة في تعزيز الشمول المالي وتسهيل الخدمات الإلكترونية.