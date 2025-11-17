نائب يطالب الحكومة بالتحقق من تصريحات المناصير والمسؤولين المتورطين

وقال العموش خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب إن من الضروري التعامل مع هذه التصريحات بجدية، مؤكداً أن الرأي العام ينتظر كشف الحقائق كاملة.
وأثارت تصريحات المستثمر زياد المناصير جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، بعد حديثه عن ضغوط يُزعم أنها مورست عليه من قِبل بعض المسؤولين لتعيين أقارب لهم في شركاته. ودفع ذلك جهات رقابية إلى متابعة الموضوع، وسط مطالبات نيابية وشعبية بكشف الأسماء والتحقق من صحة الادعاءات لضمان الشفافية وتعزيز الثقة بالمؤسسات.
