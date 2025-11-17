الإثنين 2025-11-17 03:09 م
 

نائب يطالب الحكومة بالتحقق من تصريحات المناصير والمسؤولين المتورطين

الإثنين، 17-11-2025 01:47 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  طالب النائب حسين العموش، اليوم الاثنين، الحكومة بدعوة المستثمر  زياد المناصير  والاستماع إلى إفادته بشكل مباشر، وذلك للتحقق من الأسماء التي قال إنها تعود لمسؤولين طلبوا منه تعيين أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم في شركاته.

وقال العموش خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب إن من الضروري التعامل مع هذه التصريحات بجدية، مؤكداً أن الرأي العام ينتظر كشف الحقائق كاملة.

ووجّه العموش الشكر لرئيس الوزراء على “تفاعله السريع” مع القضية، مشيراً إلى زيارته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد  لمتابعة الملف والوقوف على تفاصيله.

وأثارت تصريحات المستثمر زياد المناصير جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، بعد حديثه عن ضغوط يُزعم أنها مورست عليه من قِبل بعض المسؤولين لتعيين أقارب لهم في شركاته. ودفع ذلك جهات رقابية إلى متابعة الموضوع، وسط مطالبات نيابية وشعبية بكشف الأسماء والتحقق من صحة الادعاءات لضمان الشفافية وتعزيز الثقة بالمؤسسات.

 
 
