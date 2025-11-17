نائب يطالب الحكومة بالتحقق من تصريحات المناصير والمسؤولين المتورطين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - طالب النائب حسين العموش، اليوم الاثنين، الحكومة بدعوة المستثمر زياد المناصير والاستماع إلى إفادته بشكل مباشر، وذلك للتحقق من الأسماء التي قال إنها تعود لمسؤولين طلبوا منه تعيين أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم في شركاته.



وقال العموش خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب إن من الضروري التعامل مع هذه التصريحات بجدية، مؤكداً أن الرأي العام ينتظر كشف الحقائق كاملة.

