إعلان هام للسوريين في الأردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجهت السفارة السورية في العاصمة عمان رسالة جديدة إلى السوريين في الاردن بتقديمها خدمات مجانية للراغبين بالعودة إلى سوريا، تشمل تذاكر المرور وتمديد جوازات السفر.



وذكرت السفارة في بيان لها يوم السبت، أنه "تنفيذا لتوجيه وزير الخارجية والمغتربين ستقوم السفارة بتصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجانا، بالإضافة الى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجانا لستة أشهر ولمرة واحدة وبمنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا".

اضافة اعلان