إعلان هام للسوريين في الأردن

وذكرت السفارة في بيان لها يوم السبت، أنه "تنفيذا لتوجيه وزير الخارجية والمغتربين ستقوم السفارة بتصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجانا، بالإضافة الى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجانا لستة أشهر ولمرة واحدة وبمنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا".
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يعزي بوفاة سمو الاميرة ماجدة رعد
-
الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية
-
قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة لتنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2024-2028
-
تنويه امني بخصوص مخالفات السير
-
"زراعة المفرق" تدعو المزارعين إلى مراجعتها للحصول على شهادة إنتاج الحبوب
-
البريد الاردني يشارك في معرض جدة للطوابع والعملات 2025
-
إدارة السير تحذر السائقين في الأردن
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذجا بالريادة والتطور والمنعة