الأربعاء 2025-10-01 04:59 م
 

الأردن يوافق على تعيين السفير الامريكي الجديد جيمس هولتسنايدر

جيم هولتسنايدر
جيم هولتسنايدر
 
الأربعاء، 01-10-2025 04:01 م
الوكيل الإخباري-   صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، موافقة الحكومة، على قرار الحكومة الامريكية، بتعيين السفير الامريكي الجديد جيم هولتسنايدر سفيرًا فوق العادة، لواشنطن لدى البلاط الملكي الهاشمي.اضافة اعلان


وكان البيت الأبيض أعلن في مطالع أيلول الماضي، عن ترشيح جيمس هولتسنيدر لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية برؤساء جامعات - أسماء

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة الردايدة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

ولي العهد يؤكد ضرورة تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني

أخبار محلية ولي العهد يؤكد ضرورة تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني

ارجيلة

أخبار محلية الحكومة تقرر منع بيع المعسل "الفرط" في السوق المحلي اعتباراً من العام القادم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال

جيم هولتسنايدر

أخبار محلية الأردن يوافق على تعيين السفير الامريكي الجديد جيمس هولتسنايدر

ترمب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمن اميركا

عربي ودولي ترمب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمن اميركا



 
 





الأكثر مشاهدة