الأردن يوافق على تعيين السفير الامريكي الجديد جيمس هولتسنايدر

04:01 م

الوكيل الإخباري- صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، موافقة الحكومة، على قرار الحكومة الامريكية، بتعيين السفير الامريكي الجديد جيم هولتسنايدر سفيرًا فوق العادة، لواشنطن لدى البلاط الملكي الهاشمي.





وكان البيت الأبيض أعلن في مطالع أيلول الماضي، عن ترشيح جيمس هولتسنيدر لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.