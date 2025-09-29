الخيرية الهاشمية: "طمأنة" مشروع يهدف لبناء مجتمع أكثر تقبلًا وأمانًا

وأشارت الهيئة في بيان، الاثنين، إلى أن المشروع، الذي ينفذ في العاصمة عمّان، يعتمد على برامج توعوية وتدريبية متخصصة يقدمها خبراء في مجالات الحماية، وحقوق الإنسان، والإرشاد الأسري، ويستفيد منها سنويا أكثر من 400 مشارك ومشاركة ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 45 عاما.
يذكر أن المشروع ينفذ على مدى ثلاث سنوات، بواقع 400 مشارك كل عام.
