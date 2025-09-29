الخيرية الهاشمية: "طمأنة" مشروع يهدف لبناء مجتمع أكثر تقبلًا وأمانًا

الوكيل الإخباري- أكّدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أنها تسعى من خلال مشروع "طمأنة" إلى بناء مجتمع أكثر أمانا وتقبلا لجميع الفئات، عبر توفير الدعم النفسي والإسناد الاجتماعي بشكل منهجي ومهني.

