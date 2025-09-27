الصفدي: الأردن مستمر بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

10:29 ص

الوكيل الإخباري- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقِد الجمعة، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.





وأكّد الصفدي، في كلمة له، ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، واعتداءات إسرائيل في المنطقة، التي تُهدّد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.



كما أكّد أن حماية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية، أولويةٌ أردنيةٌ يكرّس جلالة الملك عبد الله الثاني كلّ إمكانات المملكة من أجلها؛ انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات.



وشدّد الصفدي على أهمية دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة.



وجدّد الصفدي التأكيد أن الأردن مستمرٌ في التصدّي للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتوثيقها، وإطلاع المنظمة عليها باستمرار.



وأشار الصفدي إلى أن حماية القدس ومقدساتها، والتصدّي للانتهاكات الإسرائيلية فيها، مسؤولية جماعية، وأكّد أهمية العمل الجماعي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في حماية المقدسات في القدس المحتلة.



واستكمل الصفدي لقاءاته الثنائية مع نظرائه وزراء الخارجية العرب والأجانب والمسؤولين الأمميين والدوليين.



وأجرى الصفدي مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ركّزت على سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتطوّرات الأوضاع في المنطقة.



وبحث الصفدي ولافروف تطوّرات الأوضاع في المنطقة، وأكّدا ضرورة تكاتف الجهود للتوصّل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ اتفاقية تبادل تُفضي إلى إنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي سبّبها ويفاقمها العدوان، وضرورة إدخال المساعدات الكافية والمستدامة إلى مختلف أنحاء القطاع، وضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة وفي المنطقة.



والتقى الصفدي مع وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، روبيرتو ألفاريز، وبحث معه سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطوّرات في المنطقة. ووقّع الصفدي وألفاريز، عقب الاجتماع، اتفاقيةً بين حكومتَي البلدين الصديقين بشأن إعفاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية.



إلى ذلك، أجرى الصفدي مباحثات منفصلة مع نظيرَيه: وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، ووزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ثنائيًّا، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما عقد الصفدي ونظيراه القبرصي واليوناني اجتماعًا ثلاثيًّا في إطار آلية التعاون الثلاثي، أكّد الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة وآفاق التعاون الثلاثي في مختلف المجالات؛ تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدان الثلاثة الصديقة.



والتقى الصفدي المفوضةَ الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، في اجتماعٍ بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وتطوّرات الأوضاع في المنطقة.



وأكّد الصفدي ولحبيب ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح المعابر المُخصّصة لإدخال المساعدات إلى القطاع، الذي يُعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.