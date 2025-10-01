الأربعاء 2025-10-01 06:40 م
 

المستشفى الميداني الأردني نابلس 8 يجري عملية جراحية نوعية

الأربعاء، 01-10-2025 06:09 م

الوكيل الإخباري- أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني نابلس/8، اليوم الأربعاء، عملية جراحية نوعية طارئة لمريض يعاني من فتق مغبني مختنق (Strangulated Inguinal Hernia)، يبلغ من العمر 45 عاما، وذلك لمنع تدهور حالته الصحية.

وأوضح مدير المستشفى أن المريض راجع المستشفى بعد أن اشتد عليه الألم، مشيرا إلى أن فريقا طبيا متخصصا من مرتبات المستشفى أجرى له العملية بنجاح، منهيا بذلك معاناة المريض الشديدة.

 
 
