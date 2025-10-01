المستشفى الميداني الأردني نابلس 8 يجري عملية جراحية نوعية

وأوضح مدير المستشفى أن المريض راجع المستشفى بعد أن اشتد عليه الألم، مشيرا إلى أن فريقا طبيا متخصصا من مرتبات المستشفى أجرى له العملية بنجاح، منهيا بذلك معاناة المريض الشديدة.
