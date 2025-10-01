المستشفى الميداني الأردني نابلس 8 يجري عملية جراحية نوعية

الوكيل الإخباري- أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني نابلس/8، اليوم الأربعاء، عملية جراحية نوعية طارئة لمريض يعاني من فتق مغبني مختنق (Strangulated Inguinal Hernia)، يبلغ من العمر 45 عاما، وذلك لمنع تدهور حالته الصحية.

