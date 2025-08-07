بنك الملابس الخيري يوزع أكثر من ستة آلاف قطعة ملابس في عيمة بالطفيلة

وبحسب بيان للبنك، اليوم الخميس، تم خلال النشاط توزيع أكثر من 11850قطعة ملابس على 1185فرداً من الأسر العفيفة في المنطقة، حيث شملت الكسوة فئات عمرية مختلفة، وبأسلوب يراعي خصوصية وكرامة المستفيدين.
وتأتي هذه المبادرة، ضمن برنامج "ديرتنا"، أحد البرامج الميدانية التي ينفذها بنك الملابس الخيري للوصول إلى الأسر المحتاجة في المناطق النائية والمحرومة من مختلف محافظات المملكة.
ويقدم بنك الملابس الخيري خدماته من خلال صالتين ثابتتين في العاصمة عمّان ومحافظة الكرك، حيث يتم استقبال الأسر العفيفة وتقديم الكسوة المناسبة لها، بالاعتماد على التبرعات العينية التي يتم جمعها وفرزها وإعادة تصنيفها.
وقد تمكّن البنك حتى اليوم من خدمة أكثر من مليون و800 ألف فرد، وتوزيع ما يزيد عن 8 ملايين قطعة ملابس ضمن برامجه المتنوعة التي تشمل دعم منتفعي المعونة الوطنية، الجمعيات الخيرية، الأيتام، كبار السن، المرضى، والمقبلين على الزواج.
-
أخبار متعلقة
-
"لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك
-
قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة
-
مستشفى المقاصد يعالج 286 مريضا بالمجان في الحسينية
-
اجتماعات لبحث الاستعدادات للمشاركة بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
المومني: شاحنات المساعدات تصل إلى القطاع خلال 36 ساعة بسبب المعيقات الإسرائيلية
-
تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثانية
-
مطاردة في عمّان تنتهي بالقبض على شخص أطلق النار على آخر في الكرك