"توجيهية" الحماية الاجتماعية تبحث أولويات المرحلة المقبلة

واستعرضت بني مصطفى، خلال الاجتماع الذي عقد في مركز الوزارة، التقدم على صعيد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، مؤكدة مواءمتها مع مسار التحديث الاقتصادي، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشارت بني مصطفى، إلى أن الاجتماع ركز على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة، ومناقشة الخطوات المستقبلية، وأبرز الأولويات والمبادرات قيد التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، مبينة أن العمل جار على إعداد مسودة لنظام المسؤولية المجتمعية، ونظام المتابعة والتقييم، واستراتيجية الاتصال والتواصل.
