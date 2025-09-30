"توجيهية" الحماية الاجتماعية تبحث أولويات المرحلة المقبلة

الوكيل الإخباري- عقدت اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، لبحث أولويات المرحلة المقبلة، بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء الفرق الفنية من الوزارات والمؤسسات الشريكة.

واستعرضت بني مصطفى، خلال الاجتماع الذي عقد في مركز الوزارة، التقدم على صعيد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، مؤكدة مواءمتها مع مسار التحديث الاقتصادي، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.