الثلاثاء 2025-09-30 03:32 م
 

"توجيهية" الحماية الاجتماعية تبحث أولويات المرحلة المقبلة

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الثلاثاء، 30-09-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري-    عقدت اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، لبحث أولويات المرحلة المقبلة، بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء الفرق الفنية من الوزارات والمؤسسات الشريكة.

اضافة اعلان


واستعرضت بني مصطفى، خلال الاجتماع الذي عقد في مركز الوزارة، التقدم على صعيد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، مؤكدة مواءمتها مع مسار التحديث الاقتصادي، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.


وأشارت بني مصطفى، إلى أن الاجتماع ركز على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة، ومناقشة الخطوات المستقبلية، وأبرز الأولويات والمبادرات قيد التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، مبينة أن العمل جار على إعداد مسودة لنظام المسؤولية المجتمعية، ونظام المتابعة والتقييم، واستراتيجية الاتصال والتواصل.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي 6.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

اى

فيديو الوكيل الغذاء والدواء" تدعو لتجنب هذا الخطأ الشائع

هيئة الاعتماد وضمان الجودة

أخبار محلية أتمتة 22 خدمة إلكترونية بهيئة الاعتماد لضمان الجودة

te

أخبار الشركات بنك الاتحاد الراعي الحصري لمهرجان "ألوان" للأطفال

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية "توجيهية" الحماية الاجتماعية تبحث أولويات المرحلة المقبلة

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يرعى احتفالًا بذكرى المولد النبوي

قلقلق

فيديو منوع نوافذ ذكية تحجب الضوء خلال ثوانٍ

ارشيفية

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 3 أشخاص في هجوم بين بيت لحم والقدس



 
 





الأكثر مشاهدة