الثلاثاء 2025-09-23 11:59 ص
 

حادث سير داخل نفق السابع والامن يُحذر السائقين

الدفاع المدني
الثلاثاء، 23-09-2025 10:31 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  وقع حادث سير  بين مركبتين داخل نفق السابع  بإتجاه شارع عبد الله غوشة .

وتحذر ادارة السير السائقين والمستخدمين للطريق ، حيث بوشر التنسيق مع اصحاب الاختصاص للمتابعة .

 
 
