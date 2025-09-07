خطة شاملة لمواجهة السيول والأزمات الطارئة خلال الشتاء في الزرقاء

الوكيل الإخباري- بحث المجلس التنفيذي لمحافظ الزرقاء، اليوم الأحد، جاهزية الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة لاستقبال فصل الشتاء المقبل، وناقش خطة شاملة لمواجهة السيول والأزمات الطارئة.

اضافة اعلان



وأكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، الذي ترأس الاجتماع، أهمية تضافر الجهود والتنسيق الميداني المحكم بين مختلف الدوائر الخدمية، لضمان استجابة فورية للحالات الطارئة، لافتا إلى ضرورة تطبيق خطط مسبقة تشمل تنظيف مجاري السيول والعبارات وتوسعتها، إضافة إلى ترحيل القاطنين بالقرب من الأودية والمناطق المعرضة للفيضانات.



وأشار المحافظ إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية في دار المحافظة، إلى جانب غرف الطوارئ التابعة للدوائر الخدمية التي ستعمل على مدار الساعة، مؤكدا جاهزيتها لتلقي ملاحظات المواطنين وشكواهم.



ولفت إلى ضرورة تنظيف شبكات الصرف الصحي والقنوات التي تنساب فيها مياه الأمطار لتفادي أي انسدادات قد تشكل خطرا مباشرا على الأحياء السكنية.



وأكد أبو قاعود، أهمية تجهيز مراكز إيواء آمنة، من قبل مدراء التربية والتعليم في المدارس المنتشرة التابعة لمديريات التربية والتعليم الثلاثة بالمحافظة، تحسبا لحدوث طوارئ، مشددا على أن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الأشخاص من ذوي الخبرة والمؤهلين أصحاب الصلاحية لاتخاذ القرارات العاجلة.



من جانب آخر، دعا أبو قاعود المؤسسات والدوائر الحكومية إلى عدم التعاطي والتصريح الإعلامي إلا للصحفيين المسجلين الممارسين في نقابة الصحفيين الأردنيين، داعيا إلى عدم التعامل مع "منتحلي مهنة الصحافة" وعدم إتاحة الفرصة لما يسمى بالذباب الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي بتضخيم الأحداث واغتيال الشخصيات.



وخلال الاجتماع، استعرض الحكام الإداريين ورؤساء البلديات ومدراء الأجهزة الأمنية، خططهم للتعامل مع موسم الشتاء، حيث أشار رئيس بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان إلى مشكلة تراكم النفايات بمحاذاة الخط الحديدي الحجازي قرب مخيم الزرقاء. فيما تحدث رئيس بلدية الأزرق المهندس خالد البلوي عن التحديات التي يواجهها القضاء، لافتا إلى المساحة الشاسعة التي يمتد عليها، وضعف الإمكانيات المتاحة، فضلا عن السيول ومجاري المياه التي تشكل قاع الأزرق المائي".



وتطرق مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور ناصر حسين الى ضرورة مكافحة الكلاب الضالة المنتشرة في محيط المستشفى لما تسببه من رعب للمراجعين، مؤكدا جاهزية المولدات الكهربائية للعمل تلقائيا عند انقطاع التيار وضمان تزويد المستشفى بالأكسجين بشكل يومي.



بدوره، أكد مساعد الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا) في الزرقاء المهندس وسام الحياري أن أبرز التحديات تكمن في تصريف مياه الأمطار، إذ يؤدي انسداد المناهل إلى تشكل برك مائية وتجمعات خطيرة تهدد انسيابية الحركة داخل الأحياء السكنية.



كما ناقش المشاركون في الاجتماع أهمية تعميق مجرى سيل الزرقاء وتجريفه، والتشبيك مع مجلس الخدمات المشتركة ومديرية الأشغال العامة، إضافة إلى تعزيز المخزون الغذائي والوقود والمواد الأساسية في المستودعات استعدادا لأي طارئ.