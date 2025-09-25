رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة التشيكية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفيرة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي التشيكي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن وجمهورية التشيك، وحرص القوات المسلحة الأردنية على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
-
أخبار متعلقة
-
٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق
-
تخفيض السرعة على شارع البتراء في إربد إلى 80 كم/ساعة اعتبارًا من اليوم
-
إنشاء وتأهيل محطات ضخ مياه في معان بكلفة 450 ألف دينار
-
المنطقة العسكرية الشرقية تنظم مهرجانا رياضيا عسكريا بمناسبة ذكرى تشكيلها
-
التوثيق الملكي يشارك في معرض عمان الدولي للكتاب
-
تخريج دورة لياقة المعركة في قيادة سلاح الجو الملكي
-
المستحقون لرديات صندوق الاسكان العسكري (اسماء)