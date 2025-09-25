رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة التشيكية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة التشيكية في عمّان أندريا كوتشيروفا.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفيرة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي التشيكي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية.