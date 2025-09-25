الخميس 2025-09-25 02:23 م
 

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة التشيكية

الخميس، 25-09-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة التشيكية في عمّان أندريا كوتشيروفا.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفيرة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي التشيكي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن وجمهورية التشيك، وحرص القوات المسلحة الأردنية على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

 
 
