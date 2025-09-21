الأحد 2025-09-21 05:44 م
 

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

الأحد، 21-09-2025 04:24 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية اللواء الركن يوسف الكواري والوفد المرافق.

ورحب اللواء الركن الحنيطي بالوفد الضيف، مؤكداً استعداد القوات المسلحة الأردنية، لتقديم مختلف أشكال الدعم للنهوض بالرياضة العسكرية العربية وتعزيز التعاون بين الأشقاء العرب، من خلال مديرية الاتحاد الرياضي العسكري مشيداً بجهود الاتحاد العربي للرياضة العسكرية في تطوير وتوطيد العلاقات بين مختلف الدول.

 
 
