رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية اللواء الركن يوسف الكواري والوفد المرافق.

