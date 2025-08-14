رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون العسكري المشترك وسبل تعزيز تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف المجالات، مشيراً إلى استمرار التنسيق في تنفيذ العمليات المشتركة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، من خلال عمليات الإنزال الجوي وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق العلاقات الأخوية بين القوات المسلحة، والتي تترجم رؤى وتطلعات قيادة البلدين الشقيقين، مشيدًا بالتعاون العسكري المتميز بين الجيشين، والذي يسهم في تعزيز التكامل والاستعداد لمواجهة التحديات المشتركة.
