رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، قائد قيادة العمليات المشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن عوض سعيد الأحبابي والوفد المرافق له.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون العسكري المشترك وسبل تعزيز تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف المجالات، مشيراً إلى استمرار التنسيق في تنفيذ العمليات المشتركة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، من خلال عمليات الإنزال الجوي وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.