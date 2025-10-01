رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الفرنسية، خاصة في مجالات التدريب وتطوير القدرات الدفاعية وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويعزز مسيرة العمل العسكري المشترك.
