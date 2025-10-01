رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً فرنسياً برئاسة مدير الفرع الدولي للشرق الأوسط في مديرية المشتريات الفرنسية العميد فريدريك دوديت.

