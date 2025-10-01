الأربعاء 2025-10-01 03:14 م
 

رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً

الأربعاء، 01-10-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً فرنسياً برئاسة مدير الفرع الدولي للشرق الأوسط في مديرية المشتريات الفرنسية العميد فريدريك دوديت.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الفرنسية، خاصة في مجالات التدريب وتطوير القدرات الدفاعية وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويعزز مسيرة العمل العسكري المشترك.

 
 
